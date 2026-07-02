MÉS per Mallorca reclamará a Govern y Gobierno que negocien el traspaso de las competencias de justicia y prisiones

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PALMA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca presentará distintas propuestas en el Congreso de los Diputados y el Parlament, para que el Gobierno central y el Govern concreten la transferencia de las competencias en materia de justicia y prisiones.

El portavoz en el Parlament, Lluís Apesteguia, y el diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, han presentado este jueves estas iniciativas, que tramitarán en forma de proposición no de ley (PNL) en ambas cámaras, y las reivindicarán en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Apesteguia ha recalcado que, de acuerdo con un informe del Institut d'Estudis Autonòmics, Baleares aún tendría pendiente de recibir las competencias de inspección de trabajo, inmigración, justicia y prisiones.

En materia de justicia, ha sostenido que Baleares arrastra un "déficit importante" en este servicio y esto es una cuestión que no se puede sustraer en la negociación, ya que ha incidido que esta transferencia al archipiélago ha podido quedar al margen anteriormente por las "malas propuestas de financiación" de la competencia.

Por eso ha reclamado la transferencia integral de los recursos de la prestación del servicio, a lo que habría que añadir el "déficit histórico" que tendría Baleares en este ámbito.

Paralelamente, el diputado ha indicado que solicitarán el traspaso de las competencias de todas las prisiones baleares que se encuentran en Menorca, Mallorca y Eivissa, para poner en marcha un sistema "encaminado a la reinserción de los presos".

Como argumento, ha destacado que las dos autonomías que tienen transferida esta competencia, como son Catalunya y País Vasco, tienen unos resultados de política penitenciaria con unos índices de reinserción "más altos".

Para todo esto ha reconocido que el personal con el que cuentan los centros penitenciarios de Baleares es "insuficiente" y a la hora de negociar ha avanzado que pedirán una "correcta contraprestación".

Por su parte, Vidal ha apuntado que son dos competencias "importantes" que "afectan a la calidad de vida" de los baleares y ha remarcado que van encaminadas al desarrollo del Estatut d'Autonomia.