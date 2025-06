MÉS per Mallorca reivindica la disolución de la Fundación Mallorca Turismo frente a las "operaciones de maquillaje"

El portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, comparece en rueda de prensa.

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha calificado el cambio de nombre y estatutos de la Fundación Mallorca Turismo como una "operación de maquillaje" para hacer frente a la contestación social por los "efectos devastadores de la masificación turística", por lo que ha reclamado la disolución de este organismo.

Así se ha expresado el portavoz de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, quien ha criticado la estrategia "hipócrita y cínica" del PP después de que el Patronato de la fundación haya aprobado modificar sus estatutos para eliminar la palabra promoción.

En una comunicado, ha explicado que esta medida "no responde a ningún cambio real de modelo", ya que, a su modo de ver, el PP "juega con el lenguaje" para "hacer creer que han cambiado algo" pero la realidad es que "sus políticas fomentan un modelo que aboca al colapso". "La solución a la masificación no pasa por cambios cosméticos sino por políticas valientes", ha insistido.

Alzamora ha calificado la decisión de "fraude político" y "burla a la ciudadanía", algo que, desde su punto de vista, es "indignante" puesto que cambian una palabra en los estatutos "pensando que así engañan la gente pero la realidad es tozuda".

"La Fundación Mallorca Turismo se dedicará a promocionar la isla como si fuera un producto de consumo masivo, al servicio de los intereses de una industria turística que lo quiere todo y no da nada a cambio", ha alegado.

Por eso, ha reivindicado que si el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, cree que "realmente que Mallorca no necesita promoción, como ha dicho, basta de operaciones cosméticas y de engañar la ciudadanía", por lo que ha apostado por eliminar la fundación.

De hecho, el portavoz de MÉS ha puesto de relieve la "contradicción flagrante" de la decisión del PP, que el mismo día que aprueba quitar la palabra promoción de los estatutos, aprueba también destinar 200.000 euros a la producción de películas y contenidos audiovisuales con "el objetivo explícito de promocionar Mallorca como destino turístico internacional".

"ENGAÑO INTOLERABLE" Y "FALTA DE RESPETO ABSOLUTA"

"¿Qué tomada de pelo es esta? Toda la política de la fundación continúa orientada a vender Mallorca en todo el mundo como un destino ideal para venir en masa pero quieren hacer creer que han dejado de promocionar. Es un engaño intolerable y una falta de respeto absoluta a la gente que sufre las consecuencias reales de esta masificación", ha defendido.

En este sentido, Alzamora ha remarcado que la modificación de los estatutos responde "únicamente a la necesidad del PP de hacer ver que hace algo ante la creciente indignación popular".

El conseller insular ha advertido que las movilizaciones ciudadanas contra la saturación turística y sus impactos sobre el territorio, la vivienda, la movilidad y la calidad de vida "han ido en aumento los últimos meses" y "han puesto en evidencia la carencia de acción efectiva por parte de las instituciones gobernadas por el PP", que ha subrayado que "no tiene ninguna intención de cambiar el modelo turístico".

"Simplemente, han detectado que la palabra promoción molesta y han decidido eliminarla para quedar bien pero detrás de este gesto estéril, todo continúa igual o peor", ha ahondado.

Para MÉS per Mallorca, las políticas del PP son "claramente continuistas" y "profundamente irresponsables", dado que "lejos de reconocer los límites del territorio y la necesidad de repensar el modelo económico de la isla", el gobierno insular apuesta por "mantener e incluso intensificar la llegada de turistas".

De este modo, ha aseverado que el Consell "ignora las señales de alarma" que ya son "evidentes", entre las que han citado "la escasez de agua, el colapso viario, la expulsión de residentes por la presión inmobiliaria y el deterioro ambiental".

"No solo no toman medidas para parar el crecimiento turístico, sino que lo fomentan con dinero público y cuando la ciudadanía levanta la voz, en vez de hacer autocrítica y rectificar, intentan confundir a la opinión pública con juegos de palabras pero esta vez no colará", ha indicado.

Ante esta situación, MÉS per Mallorca ha reclamado un "giro radical" en las políticas turísticas del Consell. La formación ecosobiranista ha insistido en la necesidad de "poner límites al crecimiento turístico, impulsar la diversificación económica y aplicar medidas reales para garantizar el equilibrio entre la actividad económica y el derecho de los residentes a vivir dignamente en Mallorca".

"Las instituciones no pueden ser cómplices de un modelo que expulsa a la gente y destroza el territorio. Se necesitan gobiernos valientes que digan las cosas por su nombre y que actúen con coherencia y el primer paso tiene que ser dejar de usar los recursos públicos para alimentar la máquina de la masificación turística", ha concluido Alzamora.