MÉS per Marratxí acusa al Ayuntamiento de permitir una actuación "inaceptable" con el área de aportación de residuos - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha celebrado que el equipo de gobierno municipal haya comenzado a deshacer la actuación para implantar un área de aportación de residuos en Marratxinet, pero ha advertido de que la rectificación "no borra la responsabilidad política de quien permitió esta actuación".

La formación ecosoberanista ha considerado "difícilmente justificable" que el alcalde y regidor de Urbanismo, Jaume Llompart, permitiera avanzar una actuación de estas características en un núcleo especialmente protegido "sin haber informado ni hablado antes con los vecinos".

En una nota de prensa, MÉS ha asegurado que los vecinos de Marratxinet vieron que habían comenzado las obras sin que previamente se les hubiera informado. La formación se reunió con los vecinos y después dio voz a sus quejas y denunció públicamente la situación.

"Los vecinos dijeron basta y nosotros consideramos que nuestra obligación era escucharlos, darles voz y presionar políticamente para que el gobierno rectificara", ha destacado la portavoz de MÉS en el municipio, Aina Amengual.

A su entender, es "especialmente grave" que esta forma de actuar se haya producido en Marratxinet, un núcleo que cuenta con especial protección en las Normas Subsidiarias de Marratxí. Además, 15 de sus 32 parcelas tienen edificaciones incluidas en el catálogo municipal de elementos de interés artístico, histórico, ambiental y de patrimonio arquitectónico

Para Amengual, el alcalde "tenía la obligación de proteger" este núcleo y no tendría que haber permitido una actuación de estas características "sin asegurarse antes de su idoneidad".

La ecosoberanista ha reclamado explicaciones al alcalde y los informes que avalaban la ubicación del área de aportación. MÉS ya solicitó esta documentación al Ayuntamiento pero, han lamentado, todavía no la han recibido.

También ha exigido conocer el coste económico total de la operación, subrayando que se trata del "dinero de todos los 'marratxiners' y 'marratxineres'".