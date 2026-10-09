MÉS per Marratxí critica que la escuela de cerámica empiece el curso sin horno

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado que la escuela municipal de cerámica Pilar Sastre haya empezado el curso sin tener el horno operativo y que PP y Vox hayan "dejado perder" la convocatoria del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) que "habría permitido dar continuidad al certificado profesional de cerámica".

La formación ha señalado este viernes en un comunicado que "es incomprensible" que una escuela municipal de cerámica empiece el curso sin horno.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha afirmado que el municipio "no puede presumir" de ser tierra de barro mientras "descuida" a una escuela que "debería ser un referente" en la transmisión de un oficio emblemático.

La formación también acusa al gobierno municipal de haber dejado pasar la convocatoria del SOIB para los programas de formación y empleo de 2026, cuyo plazo de presentación de proyectos estuvo abierto del 1 al 19 de septiembre de 2025. Esto supone que este año "no se dará continuidad" al certificado profesional de cerámica que se había impulsado.

En este sentido, Amengual ha recordado que el municipio fue pionero en ofrecer una formación que abría puertas laborales y ayudaba a garantizar el futuro de los ceramistas. "Cuando pierdes una oportunidad como ésta, no solo dejas perder una subvención, dejas perder formación, empleo y futuro para un oficio que forma parte de nuestra identidad", ha añadido.

Según consideran, esta situación "no es un hecho aislado", pues a principios de la legislatura, el gobierno de PP y Vox "dejó de realizar las campañas audiovisuales de Navidad" que se habían impulsado los años anteriores para promocionar la marca Cerámica de Marratxí.

Amengual ha insistido en que la cerámica no se puede defender únicamente con discursos institucionales o durante la celebración de la Fira del Fang y ha reclamado al gobierno municipal que ponga en funcionamiento el horno de la escuela, recupere los programas de formación profesional vinculados al SOIB y vuelva a impulsar una promoción continuada del sector ceramista.