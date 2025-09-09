MÉS per Marratxí destaca que la escoleta de Can Baix Sol fue impulsada durante la pasada legislatura

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha destacado este martes que la escoleta de Can Baix Sol fue impulsada durante la pasada legislatura y ha criticado que la segunda fase, el centro de día, esté paralizada.

Según indican en un comunicado, el proyecto de la escoleta de Can Baix Sol "no es un éxito de la gestión del actual equipo de gobierno, como intentan hacer creer" ya que aseguran que fue "una iniciativa planificada y puesta en marcha por el anterior ejecutivo municipal".

La portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Aina Amengual, ha recordado que en mayo de 2021 ya estaba redactado el proyecto básico. "El proyecto básico y de ejecución se elaboró desde el Ayuntamiento gracias al trabajo de la arquitecta municipal Helena Pomar, cuando Joan Francesc Canyelles era concejal de Urbanismo. En septiembre de 2022 entregamos toda la documentación necesaria: la adjudicación de las obras y la certificación de inicio. Todo esto, antes de que PP y Vox entraran a gobernar", ha insistido.

Según MÉS, el actual equipo de gobierno -PP y Vox- "presume de haber hecho en dos años lo que ya estaba prácticamente en marcha". Además, Amengual ha denunciado que están "ocultando" que este proyecto estaba concebido en dos fases de manera que la primera era la escoleta, y la segunda fase era un centro de día para personas mayores, ubicado junto a la misma instalación.

"El PP y Vox se han limitado a inaugurar la primera fase, pero no han movido ni un dedo para avanzar en la segunda. No hay ninguna partida en los presupuestos municipales para hacer realidad el centro de día. Y esto es muy grave, porque estamos hablando de una necesidad urgente para las familias y para la gente mayor de Marratxí", ha recalcado.

MÉS subraya que su modelo de política municipal se basa en pensar a largo plazo y en dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. "Nosotros pensamos en el futuro y en la comunidad. Por las familias. Por la gente mayor. Por un futuro compartido. El PP y Vox, en cambio, solo se dedican a hacerse fotos y a sacar rédito político del trabajo que ya estaba hecho", ha concluido Amengual.