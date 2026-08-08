MÉS per Marratxí pide al Ayuntamiento que investigue un vertido de escombros en el camino des Pou d'en Batlet

Vertido de escombros en camino des Pou d'en Batlet, en Marratxí. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha pedido al Ayuntamiento de la localidad que investigue la aparición de un vertido de escombros que ha dañado el camino des Pou d'en Batlet.

El vertido ha creado un fuerte desnivel que dificulta gravemente el paso y, si no se actúa de manera inmediata, puede acabar dejando este camino público totalmente inutilizable, han asegurado en un comunicado los ecosoberanistas.

La formación desconoce quién es el responsable, aunque las características de los materiales llevan a pensar que podrían provenir de las obras de renovación de la red de agua que actualmente se ejecutan en varias calles del núcleo.

Por este motivo, el grupo municipal ha pedido al Ayuntamiento que investigue los hechos, identifique a los responsables y restituya el camino en su estado original.

La portavoz de la formación, Aina Amengual, ha afirmado que es "inadmisible" que un camino de titularidad municipal llegue a este estado sin que nadie actúe. "El Ayuntamiento tiene la obligación de proteger sus caminos públicos, retirar los escombros y garantizar que los vecinos les puedan utilizar con normalidad", ha añadido.

Según han recordado, el camino da acceso al Pou d'en Batlet, uno de los pozos públicos históricos de sa Cabaneta y un elemento del patrimonio etnológico de Marratxí que figura en la documentación patrimonial del municipio.

A pesar de esto, han advertido, el acceso a este espacio se encuentra seriamente afectado por este vertido que nadie ha retirado, a escasos metros de las dependencias municipales del Área de Cultura.

Para MÉS, esta situación evidencia una falta de control por parte del equipo de gobierno y es "especialmente grave" que el Área de Medio Ambiente, gestionada por Vox, no haya detectado o solucionado una situación que "pone en riesgo la conservación y el uso de un camino público".

"Vox no puede limitarse a anunciar actuaciones sobre los caminos rurales mientras permite que algunos se degraden hasta el punto de poder quedar impracticables. Gobernar también es supervisar, mantener y actuar con rapidez cuando se producen situaciones como esta", ha señalado Amengual.

Los ecosoberanistas han exigido una actuación inmediata para retirar los escombros, reparar el camino y aclarar el origen del vertido. Si se confirma que los residuos provienen de una obra, el grupo ha reclamado que se exijan todas las responsabilidades que correspondan a la empresa o a las personas responsables.

"La protección del patrimonio no consiste solo en conservar los elementos catalogados, sino también en mantener en condiciones los caminos públicos que dan acceso. No podemos normalizar que un camino municipal se degrade de este modo sin que el equipo de gobierno actúe", ha concluido Amengual.