MÉS per Marratxí se posiciona en contra del megaparque fotovoltaico Puntiró Hive

MÉS per Marratxí se posiciona en contra del megaparque fotovoltaico Puntiró Hive - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha mostrado su posición en contra a la creación del megaparque fotovoltaico Puntiró Hive y ha pedido a la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía que deniegue la autorización administrativa del megaparque.

Según ha manifestado MÉS per Marratxí este viernes en un comunicado, la ejecución que contempla el proyecto de una línea de alta tensión subterránea "supondría correr un riesgo innecesario para la salud de las personas, a parte de estropear las infraestructuras públicas municipales en beneficio de un proyecto claramente especulativo".

Así, han indicado que la Conselleria tramita la obtención de la categoría 'proyecto industrial estratégico' para el megaparque fotovoltaico Puntiró Hive, ubicado en Palma. Si bien la empresa promotora, de capital inglés, ha presentado dos proyectos ubicados en parcelas contiguas que conforman una unidad indisociable que ocupa más de 900.000 metros cuadrados, que contaría con más de 200.000 paneles solares y tendría una potencia unitaria de 90 megavatios.

"Este proyecto tendría una afectación directa sobre el municipio de Marratxí", han explicado desde la formación, recordando que la línea de evacuación, que tendría que conectar el megaparque fotovoltaico con la subestación de Sonido Orlandis recorrería más de seis kilómetros de caminos y calles de titularidad municipal ubicados en los núcleos de Pòrtol y Sa Cabaneta, la mayoría densamente urbanizados y poblados.

El recorrido que haría la línea, de 66 kilovatios, es decir, de alta tensión, sería Can Forner, Cas Canonge, Trinitat, Sa Torre, Escola, Major, Olesa, Son Caulelles, Jaume I y Can Domingo.

Según ha señalado la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, la formación no puede "consentir" que "se haga un uso privado de un bien público como son las calles con el objetivo de que una empresa privada saque un rédito económico y que no repercuta positivamente en la ciudadanía de Marratxí".