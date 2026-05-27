MÉS per Marratxí reclama al Ayuntamiento "hechos, transparencia y seguimiento institucional" en la defensa de Son Bonet

Archivo - Los regidores de MÉS per Marratxí Josep Tomàs Ramis y Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha celebrado la aprobación de dos mociones en el pleno municipal para defender Son Bonet ante el proyecto de Aena para instalar un parque fotovoltaico, pero ha reclamado al equipo de gobierno "hechos, transparencia y un seguimiento institucional real".

La formación ha destacado en una nota de prensa que estas dos mociones salieron adelante por unanimidad, por lo que ha celebrado el consenso alcanzado.

Concretamente, las iniciativas aprobadas incluyen reclamar estudios acústicos pendientes, instalar sonómetros permanentes, la creación de una comisión mixta de seguimiento, la exigencia de transparencia institucional, medidas de mitigación acústica, el estudio de implantación de servicios de información de vuelo o control aéreo y la defensa de Son Bonet como espacio libre periurbano y pulmón verde de Marratxí.

Para la portavoz de MÉS en el municipio, Aina Amengual, estas mociones "no pueden quedar en una simple declaración de intenciones". "De nada sirve si detrás no hay una tarea institucional real, seguimiento de los compromisos y transparencia en las reuniones que se llevan a cabo", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que muchas de las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y las entidades sociales surgen "precisamente de la falta de información y de comunicación institucional de los últimos meses".

Así, ha explicado que MÉS ha llevado a estas mociones al pleno para que haya constancia pública de los compromisos alcanzados. "Marratxí necesita instituciones que lideren, informen y defiendan activamente los intereses del municipio", ha reclamado.

La formación ha sostenido que continuará haciendo seguimiento de los acuerdos aprobados y exigiendo que las administraciones implicadas --Aena, Govern, Consell de Mallorca y Estado-- cumplan con los compromisos del pleno.

Por último, los ecosoberanistas han reconocido el trabajo desarrollado por la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, las entidades sociales y los vecinos movilizados durante los últimos años en defensa del territorio, la transparencia y la calidad de vida del municipio.