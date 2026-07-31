MÉS per Marratxí reclama al Ayuntamiento que mantenga la aportación al Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación

MÉS per Marratxí reclama al Ayuntamiento mantener la aportación al Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha reclamado al equipo de gobierno municipal, formado por PP y Vox, que mantenga la aportación anual de 10.000 euros al Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación y rectifique la reducción hasta los 1.500 euros que, según la formación, prevé aplicar.

Según ha informado MÉS en un comunicado, la portavoz de la formación en Marratxí, Aina Amengual, ha considerado que esta decisión "no es un simple recorte presupuestario, sino una declaración de prioridades".

El grupo ecosoberanista ha recordado que el Ayuntamiento dejó de realizar aportaciones al Fondo Mallorquín entre 2012 y 2014 y que estas se recuperaron en la legislatura siguiente. En 2015, la contribución ascendió a 5.500 euros y, desde 2016 hasta 2025, se mantuvo en 10.000 euros anuales.

Asimismo, ha señalado que las aportaciones al Fondo Mallorquín financian proyectos de cooperación impulsados por los municipios. Como ejemplo, ha destacado que parte de los recursos aportados por Marratxí se han destinado en los últimos años al Programa Integral de Salud Infantil Saharaui (Pisis), que presta atención sanitaria a niños refugiados en los campamentos saharauis de Tinduf.

MÉS ha considerado "especialmente grave" que este recorte llegue después de casi una década de estabilidad en las aportaciones municipales y ha advertido de que supone "romper el compromiso institucional" de Marratxí con el Fondo Mallorquín.

"Esta decisión nos aleja de los valores de solidaridad y cooperación que inspiraron la creación del Fondo Mallorquín y de los cuales nuestro municipio ha formado parte desde el primer día", ha concluido Amengual.