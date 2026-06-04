MÉS per Marratxí vota en contra de los presupuestos municipales al considerar que evidencian "la falta de proyecto"

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha votado en contra de los presupuestos municipales para 2026 al entender que el debate de los mismos ha puesto en evidencia "la falta de proyecto y liderazgo" del equipo de gobierno conformado por el PP y Vox y liderado por el alcalde Jaume Llompart.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado que las cuentas aprobadas "no definen ningún modelo claro de municipio ni responden a una estrategia de futuro coherente" sino que, al contrario, "reflejan un gobierno sin rumbo, sin liderazgo político y sin una visión clara del Marratxí que quiere construir durante los próximos años".

Aunque durante el debate se ha hablado de "partidas, capítulos y cifras", han lamentado, "no se ha oído ni una explicación sobre ningún proyecto transformador de futuro".

MÉS ha sostenido que es "especialmente grave" que el debate "más importante del año" se haya producido sin que el equipo de gobierno haya hecho "ningún esfuerzo para explicar los presupuestos a la ciudadanía".

Durante el plenario, la formación ha preguntado sobre la situación económica del Ayuntamiento, el cumplimiento del Plan Económico Financiero, las advertencias de los informes de Intervención o la falta de participación ciudadana, pero "ninguna" de ellas ha sido respondida.

Los ecosoberanistas han considerado que esto es consecuencia directa de la falta de proyecto político y demuestra que el alcalde "ha acabado asumiendo las exigencias políticas de Vox para renunciar a liderar un proyecto propio", lo que ha supuesto, por ejemplo, una "pérdida de protagonismo de las políticas de igualdad".

A ello se le suma, siempre según su interpretación, el hecho de que "buena parte" de las actuaciones que el equipo de gobierno "presenta como propias" fueron impulsadas durante las anteriores legislaturas, como la instalación de sombras en los centros educativos o el comedor del CEIP Costa i Llobera.

Por lo que respecta a la situación económica, MÉS ha señalado de forma directa a Llompart y al regidor de Economía, Xisco Ferrà, como "máximos responsables políticos de las decisiones adoptadas durante esta legislatura" que han derivado en "desequilibrios importantes y necesidades de financiación millonarias".