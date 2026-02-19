Més per Menorca exige la aplicación inmediata de la limitación de la entrada de vehículos

MENORCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha exigido este jueves la aplicación inmediata de un sistema de regulación y limitación de la entrada de vehículos en la isla durante la temporada turística de 2026, y ha denunciado que el PP "ha dejado perder toda una legislatura sin hacer absolutamente nada".

La formación ha recordado que Menorca dispone desde 2023 de la Ley Menorca Reserva de Biosfera, impulsada y aprobada por la izquierda en el anterior mandato, que ya prevé los mecanismos legales para limitar el número de vehículos. "Lo dejamos todo preparado para que pudiera aplicarse desde el primer año de legislatura, solo hacía falta voluntad política", han señalado.

Según Més per Menorca, desde el inicio del mandato el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el equipo de gobierno del PP "han ido encadenando excusas técnicas, nuevos estudios y anuncios reiterados de que el año siguiente sería el de la limitación, pero sin adoptar ningún acuerdo efectivo".

"Ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026 se ha utilizado la disposición transitoria que permitía aplicar la medida de manera inmediata", han remarcado.

La portavoz del grupo, Noemí García, ha acusado al PP de haber perdido cuatro años para empezar a ordenar la entrada de vehículos en Menorca. "Tenían la ley hecha, los estudios encargados y una demanda social clarísima. Y, aun así, no han hecho nada", ha manifestado García.

García ha recordado que la saturación viaria durante la temporada alta es una realidad reiterada, con carreteras colapsadas, accesos a playas desbordados y afectaciones directas a la movilidad cotidiana de los residentes. "Cada verano es el mismo escenario, y cada año el PP promete que será el último sin regulación. Pero la realidad es que no ha habido ni planificación ni coraje político", ha denunciado la portavoz menorquinista.

Més per Menorca ha indicado que el 82 por ciento de los ciudadanos se muestran favorables a limitar la entrada de vehículos y que el resto de islas del archipiélago ya han implantado o están implantando sistemas similares, mientras que Menorca continúa sin ninguna aplicación efectiva.

"La limitación de vehículos no es una cuestión ideológica, es una herramienta de gestión responsable y coherente con el modelo de sostenibilidad que siempre hemos defendido. Gobernar es decidir, y el PP ha decidido no hacer nada durante cuatro años", ha concluido García.