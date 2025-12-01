Més per Menorca pide anular la "defectuosa" tramitación de la ley para crear la Universidad de Mallorca

Archivo - El Diputado en el Parlamento de las Islas Baleares por Mes Menorca, Josep Castells. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha pedido anular la "defectuosa" tramitación de la proposición de ley promovida por el PP para crear la Universidad de Mallorca (UMAC), que fue admitida a trámite en el pleno del Parlament del pasado martes.

Así lo ha expuesto el portavoz de los menorquinistas, Josep Castells, en un escrito dirigido a la Mesa del Parlament registrado la mañana de este lunes.

Castells ha reclamado que se reconsidere la calificación y la admisión a trámite de la proposición de ley por parte de la Mesa, un trámite que tuvo lugar el pasado 19 de noviembre, horas después de que los 'populares' registraran la iniciativa.

En consecuencia, ha expuesto, deberían declararse nulos todos los actos que han seguido con posterioridad en la tramitación de la proposición de ley, como su toma en consideración por parte del pleno, que obtuvo los votos favorables del PP y Vox y la abstención del PSIB.

El diputado ha considerado que la tramitación ha sido "defectuosa" y que eso ha comportado una afectación a los derechos de los parlamentarios a ejercer su función representativa.

Entre otras cuestiones, porque tanto el promotor de la UMAC, el centro universitario Adema, como el PP "se han apoyado en la ficción" de que la proposición de ley continúa el trámite iniciado ante el Govern el pasado enero cuando realmente "no tiene ningún nexo de continuidad".

Castells también ha alertado de que el procedimiento parlamentario para la creación de esta nueva universidad privada se ha iniciado sin disponer de algunos de los requisitos que exige la legislación estatal, como son la remisión de una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones o la obtención del informe de la Conferencia General de Política Universitaria.

La falta de este tipo de documentación, ha subrayado, imposibilita a los diputados a ejercer sus funciones. "¿Cómo se puede tramitar la creación de una nueva universidad cuando no se tiene ni la más mínima información sobre el proyecto ni sobre los informes que se han emitido?", se ha preguntado el menorquinista en su escrito.

Sin perjuicio de que pudiera atenderse esta primera petición, Castells ha registrado un segundo escrito pidiendo que la Mesa también reconsidere el acuerdo adoptado en la reunión del pasado 26 de noviembre relativo a abrir un plazo simultáneo de ocho días para recabar opiniones, elaborar un dossier documental y presentar enmiendas.

El diputado ha recordado que esta decisión se adoptó con posterioridad a la reunión de la Junta de Portavoces en la que ya advirtió de que este acuerdo contravenía el artículo 125 del Parlament que establece "de forma meridiana" que el trámite de formulación de enmiendas es consecutivo y no simultáneo al de recabar de opiniones por parte de los grupos.

"Pese a ello, en una actitud insólitamente contumaz, la Mesa perseveró en contravenir el reglamento y adoptó el acuerdo, que fue comunicado a los grupos parlamentarios", ha criticado.

Así, el menorquinista ha reclamado a la Mesa que reconsidere el acuerdo ahora impugnado y abra un periodo de ocho días para recabar opiniones, que terminaría el próximo viernes, y a continuación de otros ocho días para presentar enmiendas, hasta el 16 de diciembre.