MÉS per Palma acusa a Cort de "condenar a más personas a vivir en la calle" con el desalojo de la antigua prisión

Archivo - El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, en rueda de prensa - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al Ayuntamiento de "trasladar el problema y condenar a más personas a vivir en la calle" con el desalojo de la antigua prisión.

En una nota de prensa este lunes, después de una rueda de prensa del alcalde, Jaime Martínez, sobre este desalojo, MÉS ha criticado que Cort "no da ninguna respuesta real" a los afectados.

A su entender, la comparecencia de Martínez se ha centrado "en la propaganda y la criminalización de la pobreza". "Ha querido hablar de seguridad sin explicar que su política está generando más inseguridad social, más exclusión y más personas sin techo", ha lamentado el regidor de MÉS, Miquel Àngel Contreras.

Igualmente, ha advertido de que "si el desalojo llega sin alternativa habitacional habrá más de 100 personas que no tendrán un techo". "Esto sí que es inseguridad", ha expuesto el ecosoberanista.

La formación también ha considerado "muy grave" que el alcalde "haya reconocido que en algunos casos se han pagado billetes para que personas vulnerables abandonaran Mallorca hacia la Península".

"Es la confesión clara del fracaso de este gobierno: no se resuelven los problemas, los esconden o los envían fuera", ha considerado Contreras.

El regidor ha criticado las políticas municipales de vivienda, acusando al Ayuntamiento de gobernar "para los especuladores y no para la gente que necesita un techo". Con todo, ha reclamado abandonar "la política de titulares y represión y apostar por derechos, vivienda y dignidad".