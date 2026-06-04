MÉS per Palma acusa a Cort de impulsar una campaña "erradicar" los árboles de la ciudad

El regidor de MÉS per Palma en Cort Miquel Àngel Contreras, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al Ayuntamiento de impulsar una campaña para "erradicar" los árboles de la ciudad después de que se haya eliminado masa vegetal en lugares como la calle Torcuato Luca de Tena o en la conocida como plaza de los Patines.

Estas situaciones, ha sostenido el regidor ecosoberanista Miquel Àngel Contreras en una rueda de prensa, son "casos aislados" sino que son los últimos episodios de "una política municipal contra los árboles que durante los últimos años ha provocado conflictos vecinales en diferentes barrios de Palma".

Además, ha incidido, ocurre en plena emergencia climática y cuando la ciudad necesita más espacios "resilientes ante las olas de calor". "La ciudad necesita más árboles, más sombra y más verde. Por contra, el PP está haciendo un auténtico arboricidio en Palma. Los vecinos se quejan de una política de hechos consumados, aplicada desde el oscurantismo, sin dar ninguna explicación", ha subrayado.

MÉS per Palma, en un comunicado, ha reclamado que se paren las talas, que se priorice la conservación de los ejemplares adultos, que se garantice la transparencia de los informes técnicos y que se establezcan mecanismos de participación ciudadana ante cualquier acción relevante.

"Un árbol adulto no es sustituible de un día para otro. Cuando se elimina, desaparece con él décadas de sombra, biodiversidad y calidad de vida. Palma no puede permitirse continuar perdiendo patrimonio verde a causa de políticas arborofóbicas", ha dicho Contreras.

DE LOS BELLASOMBRA A SON OLIVA

La polémica por las talas de árboles, ha expuesto el regidor, se ha venido repitiendo "de manera constante" durante esta legislatura a partir de la eliminación de la tala de los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, que derivó en recursos judiciales y protestas vecinales.

Posteriormente, ha recordado, se talaron una veintena de árboles más en Son Oliva, generando nuevas quejas, y en la calle General Ricardo Ortega, cuyas obras han derivado en la eliminación de árboles en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad.

"Ya no hablamos de casos puntuales. Es una política sostenida en el tiempo para reducir patrimonio verde de Palma, barrio a barrio. Mientras muchas ciudades europeas plantan árboles para combatir las olas de calor, aquí los hacen desaparecer y no los sustituyen", ha comparado el ecosoberanista.

La formación ha concluido que el medio ambiente "no es la prioridad" del alcalde de Palma, Jaime Martínez, a quien sin embargo ha exigido un "cambio de rumbo inmediato".