MÉS per Palma acusa a PP y PSOE de "no estar a la altura" ante la crisis de vivienda

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol - MÉS PER PALMA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha cuestionado las políticas de vivienda del PP en el Ayuntamiento y del PSOE en el Gobierno central ante la crisis de la vivienda.

La formación, en un comunicado, ha defendido limitar los alquileres, ampliar el parque público y prohibir la compra a no residentes y a fondos de inversión.

Según ha señalado, según Idealista, entre junio de 2021 y agosto de 2026, el precio anunciado del alquiler en la capital mallorquina ha pasado de 11,1 a 19,3 euros por metro cuadrado, un incremento cercano al 75%, lo que sitúa el coste de un piso de 80 metros cuadrados de unos 888 euros a más de 1.540 euros mensuales.

En cuanto a la compra de vivienda, el Portal Estadístico del Notariado sitúa a Palma como la ciudad más cara del Estado para la compra, con un precio medio de 4.183 euros el metro cuadrado, frente a los 1.995 euros por metro cuadrado de media estatal o de 3.707 euros por ese espacio en Madrid.

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol, ha indicado que las familias "están atrapadas entre la subida de los precios y los abusos de los fondos buitres", a lo que ha añadido que las casas están para vivir.

MÉS propone crear una empresa municipal de vivienda, reforzar la compra pública mediante tanteo y retracto y establecer una inversión anual estable por ampliar el parque público de alquiler.

Pujol ha criticado que el Gobierno central del PSOE solo haya hecho "propuestas de incentivos fiscales para rentistas, pero ninguna acción para garantizar el derecho a la vivienda de miles de inquilinos". "Si una familia ya paga 1.500 euros al mes, que el propietario reciba una bonificación para que no le suba aún más el alquiler no resuelve el problema. Congelar un precio muy elevado no lo convierte en asequible", ha señalado.

Así, la formación defiende que los recursos públicos deberían priorizar a quién necesita una casa para vivir, la regulación de los precios y la vivienda pública.

MÉS también ha recordado que el 15 de septiembre el Congreso rechazó una propuesta de Sumar-MÉS para impedir que empresas y fondos de inversión compraran viviendas residenciales. El PSOE se abstuvo, mientras que PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra.

Pujol considera que "a la hora de la verdad, el PSOE no apoya ni abrir este debate" y mantiene que ante una emergencia de vivienda, "es un escándalo ponerse de perfil".

Por su parte, la portavoz municipal de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha lamentado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma haya puesto el foco de su política de vivienda en la 'okupación', a pesar de que datos de la Oficina Integral de Vivienda y Antiocupación muestran que, durante sus primeros meses, solo atendió seis casos frente a 238 consultas relacionadas con problemas de alquiler, el 69% del total.

Truyol contrapone estas cifras con el trabajo de la antigua Oficina Antidesahucios, que durante ocho años atendió a casi 6.000 familias en peligro de perder su casa. "El Ayuntamiento debe estar del lado de las Pilares y Mari Cármenes de esta ciudad, de las familias de Son Bordoy, de las personas que no llegan a fin de mes por culpa de los precios desorbitados que imponen los especuladores", ha concluido la portavoz.