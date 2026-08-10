MÉS per Palma acusa a PP y Vox de convertir el patrimonio en negocio turístico y expulsar a los vecinos

Archivo - La regidora de MÉS per Palma Kika Coll. - MÉS - Archivo

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado a PP y Vox de convertir el patrimonio en negocio turístico mientras expulsa a los vecinos de los barrios.

En un comunicado, los ecosoberanistas se han referido de este modo a la reserva del 25 por ciento de plazas turísticas para edificios protegidos, en virtud de la ley de aceleración de proyectos estratégicos.

"La ley ómnibus ya muestra sus efectos. PP y Vox modificaron la normativa para crear nuevas oportunidades al negocio turístico y vemos cómo los edificios que forman parte de la vida de un barrio pueden pasar a formar parte de la industria turística", ha afirmado la regidora de la formación Kika Coll.

MÉS per Palma ha alertado de que PP y Vox impulsan de manera coordinada el mismo modelo de crecimiento turístico desde todas las instituciones. "El Parlament modifica las leyes, el Consell reparte las plazas y en Palma el alcalde obedece ciegamente mientras los palmesanos sufren las consecuencias", han afirmado.

Desde la formación ecosoberanista han criticado que a esta política se añada la falta de compromiso con la protección del patrimonio y han recordado que el gobierno municipal se negó a ampliar la catalogación para proteger más de 200 edificios históricos con gran valor patrimonial.

Ahora, han alertado desde MÉS, estos inmuebles son todavía más vulnerables ante la presión especulativa derivada de su posible transformación en alojamientos turísticos.

"Es una doble irresponsabilidad: primero se niegan a proteger el patrimonio y después crean incentivos para que se convierta en negocio turístico. Así se desfiguran los barrios y se pone en riesgo nuestro legado colectivo", ha señalado Coll.

La formación ha alertado, por otra parte, que al PP solo le interesa el patrimonio si está "al servicio del turismo" y han advertido de que convertir edificios históricos en alojamientos turísticos acelera la gentrificación.

"Reservan plazas turísticas en edificios históricos mientras una generación entera no puede quedarse a vivir en Palma. PP y Vox protegen el negocio turístico, no el derecho a la vivienda ni el patrimonio vivo de la ciudad", ha concluido Coll.

MÉS per Palma ha reclamado derogar esta reserva de plazas turísticas para edificios protegidos e impulsar políticas que garanticen que el patrimonio continúe al servicio de la ciudadanía y no de la especulación turística.