MÉS per Palma apoya la huelga de la educación 0-3 y exige al PP que cumpla los acuerdos adquiridos - MÉS PER PALMA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha expresado su apoyo a la huelga del sector de la educación infantil 0-3 y a las reivindicaciones de las profesionales, quienes reclaman mejoras reales de sus condiciones laborales y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobiernos del PP tanto en el Ayuntamiento como en el Consolat de Mar.

La regidora de MÉS per Palma, Kika Coll, ha indicado que se trata de las profesionales "que cada mañana abren las aulas, educan a los niños, los acompañan, los cuidan y detectan sus necesidades", a lo que ha añadido que "hacen un trabajo esencial y no es aceptable que tengan que continuar reclamando unas condiciones laborales dignas".

La formación ha explicado este martes en un comunicado que el primer ciclo de educación infantil "no puede ser tratado únicamente como un servicio de conciliación", sino que es una etapa educativa "fundamental para el desarrollo de los niños".

Coll ha afirmado que el 0-3 "es educación, pero el PP lo ignora". "Si realmente pensaran que es una etapa esencial, lo demostrarían con recursos, equipos estables y unas condiciones laborales a la altura de la responsabilidad que asumen estas profesionales", ha asegurado.

MÉS ha recordado que los compromisos adquiridos por parte del PP a principios de 2026 "debían suponer mejoras salariales, dos profesionales por aula y más recursos para material educativo".

En este sentido, denuncian que el gobierno municipal del PP se comprometió en enero de 2026 a impulsar una nueva licitación que debía permitir introducir estas mejoras, "pero que el procedimiento continúa parado".

"El curso ya ha empezado y las profesionales continúan exactamente igual. El PP tiene que poner una fecha sobre la mesa e iniciar de una vez por todas esta licitación", ha reclamado Coll.

El partido también ha criticado al Govern por la demora en el pago del complemento salarial de entre 300 y 450 euros para las profesionales del sector que, según denuncian las educadoras, "todavía no se ha hecho efectivo".