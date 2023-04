MÉS per Palma se compromete a renaturalizar la ciudad con dos millones de metros cuadrados de nuevos espacios verdes

(I-D) La Regidora De Modelo De Ciudad, Vivienda Digna Y Sostenibilidad Y Candidata De MÉS Per Palma A La Alcaldía, Neus Truyol, Junto Al Coordinador Del Partido Y Número 2 De La Lista, Miquel Àngel Contreras

(I-D) La Regidora De Modelo De Ciudad, Vivienda Digna Y Sostenibilidad Y Candidata De MÉS Per Palma A La Alcaldía, Neus Truyol, Junto Al Coordinador Del Partido Y Número 2 De La Lista, Miquel Àngel Contreras - MÉS PER PALMA

Truyol: "Los terrenos del antiguo Lluís Sitjar son una oportunidad para tener una gran zona verde con nuevas equipaciones públicas"



PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma se ha comprometido a que, si gobierna el Ayuntamiento tras las próximas elecciones del 28 de mayo, renaturalizará la ciudad con dos millones de metros cuadrados de nuevos espacios verdes.

Así lo ha anunciado la formación ecosoberanista en un acto electoral en el distrito de poniente, celebrado este sábado, en la plaza Madrid de la barriada de Es Fortí, recogido en una nota posterior.

Los números 1 y 2 de la lista de MÉS per Palma al Consistorio, Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras respectivamente, han explicado las propuestas electorales para los barrios del poniente de la ciudad así como la apuesta del Partido para mejorar y ampliar los equipamientos públicos y las zonas verdes, impulsar nuevos ejes cívicos descentralizados y mejorar y ampliar la red de transporte público.

"Somos el partido del tú a tú, de la proximidad, del kilómetro 0 que solo obedece a los intereses de esta tierra y de esta ciudad, sin ser la sucursal de nadie", ha asegurado el coordinador de MÉS per Palma y número 2 de la formación a las elecciones municipales del próximo mayo, Miquel Àngel Contreras.

"Siempre hemos estado junto a las personas, estamos y seguiremos estando, porque esto es lo que nos define", ha defendido. "Estar al lado de la gente es lo que queremos, lo que hemos hecho y lo que continuaremos haciendo. Mejorando la vida de los barrios y de las personas que viven en ellos", ha añadido.

Con este objetivo, Contreras ha explicado que "a MÉS per Palma no le ha hecho nunca, ni le hace ni le hará nunca miedo asumir los retos que esta ciudad y su centro, tiene por delante". "Encaramos los retos con valentía y con propuestas que siempre nacen desde MÉS y que a menudo defendemos en solitario hasta que otros partidos nos acaban dando la razón y asumiéndolas como propias", ha subrayado el número 2 de MÉS per Palma a las elecciones municipales de mayo.

En esta línea, la cabeza de lista de MÉS per Palma y actual regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha afirmado que "esta formación lo tiene claro y dispone de las propuestas más valientes, como valiente ha sido asumir el reto de Lluís Sitjar".

"En MÉS per Palma asumimos los retos con valentía y ahora tenemos un acuerdo histórico y los terrenos del antiguo estadio son una oportunidad para tener una gran zona verde con nuevas equipaciones públicas como pedían los vecinos de las barriadas", ha asegurado Truyol.

De hecho, poniendo los terrenos de Lluís Sitjar como ejemplo, la cabeza de lista de MÉS per Palma ha asegurado que la formación apuesta por mejorar y ampliar la red de equipaciones y zonas verdes, como por ejemplo renaturalizando la ciudad con dos millones de metros cuadrados de nuevos espacios verdes.

Así, también, los ecosoberanistas han apostado por impulsar nuevos ejes cívicos en las barriadas periféricas con regulación de usos para evitar procesos de gentrificación. Unos ejes cívicos que en las barriadas de poniente se traducirían en la propuesta de crear uno en la avenida de Sant Ferran, generando un corredor verde urbano que conecte el centro y el barrio con la plaza Barcelona y la Falca Verde. Y generando otro en la calle Bellet con Rodríguez de Arias y Fray Luís de León.

Así también, Truyol ha asegurado "querer barrios para vivir, barrios conectados, y hacia otro reto también importante como la movilidad", para el que la formación ecosoberanista se ha comprometido a "mejorar y ampliar el transporte público, la movilidad sostenible y conexión entre barriadas".

Asimismo, la cabeza de lista de MÉS per Palma ha recordado la apuesta del partido por la ciudad de los 15 minutos como estrategia para continuar transformando la ciudad y mejorando y haciendo más fácil la vida a las personas que viven en ella.

Una ciudad de 15 minutos que en el caso de las barriadas del centro de Palma y, según Truyol, se traduce en "la apuesta de MÉS per Palma para defender y proteger el derecho a la vivienda" como por ejemplo "poniendo trabas a fondo buitres, fomentando la construcción pública y continuando defendiendo una ley de vivienda en el Estado que permita limitar los precios de los alquileres o limitar la compra a no-residentes".

Así como también con otras propuestas como la construcción del tranvía a Son Espases, pasando por el Camí dels Reis, Camp d'en Serralta y Avenidas, la adquisición de un solar en el Camp d'en Serralta para crear nuevas equipaciones destinadas a servicios públicos para el barrio mediante un proceso participativo. También la regeneración del antiguo Velòdrom d'Estiradors para convertirlo en un bosque urbano con equipaciones deportivas y socioculturales; el soterramiento del aparcamiento de la plaza Barcelona, aumentando

las plazas y ganando espacio libre para peatones, o el hecho de tener cuidado de Sa Riera.

El acto en la plaza Madrid ha sido el tercero de los actos que MÉS per Palma ha realizado en los diferentes distritos de la ciudad como actos de conclusión de los meses de trabajo que la formación ha realizado con encuentros con los vecinos y las entidades y asociaciones de los barrios y con puestos informativos para estar a pie de calle con los vecinos y construir y compartir las propuestas de futuro "para continuar transformando Palma y la vida de las personas que viven en esta".