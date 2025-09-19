MÉS per Palma critica que Cort "censura la 'Nit de l'Art per Palestina'" y "silencia la solidaridad con Gaza"

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado que el equipo de gobierno municipal del PP "censura la 'Nit de l'Art per Palestina'" y "silencia la solidaridad con Gaza".

En una nota de prensa, previa al desmentido de Cort, MÉS ha denunciado la actitud, a su juicio, "censora" del gobierno municipal del PP, al que ha acusado de impedir la celebración de la 'Nit de l'Art per Palestina' en la plaza Frederic Chopin.

La Federació d'Associacions de Veïnats había solicitado los permisos pero el Ayuntamiento ha respondido con "una excusa burocrática": estar "fuera de plazo", han criticado desde el partido.

"El PP tiene miedo de la cultura cuando denuncia las injusticias y prefiere callar ante el genocidio en Gaza. Nosotros no callaremos", ha afirmado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.

El partido ha exigido que el Ayuntamiento rectifique "inmediatamente" y permita la celebración del acto solidario.

MÉS per Palma ha reivindicado que la 'Nit de l'Art per Palestina' quería dar voz a artistas y colectivos que, a través de la cultura, rechazan el "silencio cómplice" ante la "masacre permanente" contra el pueblo palestino. "La muerte en Palestina no tiene plazos. El dolor y la resistencia de un pueblo tampoco", ha remarcado Truyol.

Para MÉS per Palma, la decisión de Cort "es un acto político de censura y alineamiento con el discurso más reaccionario". "El PP gobierna contra la ciudadanía de Palma, contra la paz y la vida". "Cuando se prohíbe un acto cultural pacífico, no solo se reprime la solidaridad, sino también la democracia."

Frente a ello, el partido ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "no dejarse silenciar" y a "defender la libertad de expresión y el derecho a la solidaridad". "No nos acallarán. Palma tiene que estar al lado de Palestina, no de la censura".