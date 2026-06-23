MÉS per Palma critica que la fuente de Nuredduna lleve días sin funcionar en plena ola de calor

Archivo - Fuente de la calle Nureddunna, en Palma. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado públicamente este martes que la fuente de la calle Nuredduna, instalada como medida para mitigar los efectos del calor en el espacio público, lleve varios días sin funcionar en plena ola de calor.

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, la infraestructura dejó de funcionar hace varios días, coincidiendo con un episodio de altas temperaturas con máximas de 39 grados en Palma.

En este contexto, MÉS ha instado al Ayuntamiento de Palma a poner en funcionamiento todas las fuentes y elementos de refresco de la ciudad y ha reclamado información sobre las medidas activadas para hacer frente a las altas temperaturas.

Asimismo, ha pedido a Cort que detalle los protocolos puestos en marcha durante estos días de alerta, si se ha reforzado la información dirigida a la ciudadanía y qué actuaciones se han previsto para proteger a colectivos vulnerables como niños, personas mayores y personas con problemas de salud.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha advertido de que las altas temperaturas provocan "cientos de muertes cada verano" y ha criticado que "no sirve de nada anunciar refugios climáticos" si el Ayuntamiento no garantiza el mantenimiento de las medidas destinadas a combatir el calor.