MÉS per Palma critica que el Gobierno no devuelva de la casa del alcalde Emili Darder, expoliada durante el franquismo

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, y el diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca adscrito al grupo Sumar, Vicenç Vidal,. - MÉS PER PALMA

PALMA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado este lunes que el Ministerio de Defensa "no devuelva" al Ayuntamiento la casa del alcalde republicano Emili Darder, que fue "expoliada" durante el franquismo.

Según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, los motivos por los que se ha incluido el monolito de Sa Feixina en el catálogo de elementos a retirar por exaltar la dictadura franquista también son aplicables a la vivienda del exalcalde.

Así, MÉS per Palma ha señalado directamente al Gobierno y al Ministerio como responsables de mantener una situación que "perpetúa la herencia del franquismo", ya que, a pesar de que en el año 2013 se instaló una placa conmemorativa, el proceso de cesión de la casa no ha avanzado en una década.

Los ecosoberanistas han manifestado que el diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca, adscrito al grupo Sumar, Vicenç Vidal, ha registrado ya varias iniciativas en el Congreso para instar al Gobierno a devolver la propiedad al Ayuntamiento.

Vidal ha explicado que los mismos motivos que justificaron levantar monumentos para "glorificar a los asesinos" son los que explican el expolio de la casa de Darder. "Si hoy condenamos aquellos hechos, tenemos que actuar en consecuencia", ha asegurado.

De esta forma, la formación ha instado al Ejecutivo central a devolver la casa de Emili Darder a la ciudad de Palma para convertirla en un espacio de memoria democrática abierto a la ciudadanía.

Por su parte, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha asegurado que "lo que pasó con Darder no es solo historia, es una herida abierta y, mientras el Estado no devuelva aquello que fue robado, esta herida no cicatrizará".

Desde MÉS han advertido que continuarán presionando hasta conseguir la restitución de la vivienda y han pedido al Gobierno que pase de las declaraciones a los hechos y haga un gesto claro de justicia democrática.