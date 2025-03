MÉS per Palma critica que el PP convierta el 8M en "una celebración de la maternidad" y lo "vacíe" de lucha feminista

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en una rueda de prensa.

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

Truyol: "Ser mujer no es ser madre. El PP nos quiere imponer un único destino mientras desmantela los servicios públicos que hacen posible elegir libremente"

PALMA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado que el PP convierta el Día Internacional de la Mujer, 8M, en "una celebración de la maternidad" y lo "vacíe" de lucha feminista.

Según la portavoz municipal de los ecosoberanistas, Neus Truyol, el contenido del programa de Cort para el 8M, con el lema 'Maternitats', es "un intento de vaciar de contenido una fecha de lucha y reivindicación para convertirla en una celebración doméstica, alejada del feminismo y de los derechos que todavía quedan por conquistar".

En una nota de prensa este jueves, MÉS per Palma ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno municipal para exigir que se garantice el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y su vida.

Para Truyol, el PP quiere hacer del 8M "una jornada inofensiva". "Quieren hacer ver que nos celebran mientras nos quitan derechos", ha criticado, a la vez que ha agregado que "quieren hablar de madres, pero no de mujeres, ni de derechos sexuales o reproductivos".

En este sentido, desde MÉS han señalado que la realidad de muchas mujeres es que quieren ser madres pero no pueden por su situación de precariedad, otras que son madres sin quererlo ser porque no han tenido acceso a recursos públicos para interrumpir el embarazo, así como mujeres que no quieren ser madres y que reciben presión social para serlo.

Según la ecosoberanista, mientras los 'populares' hablan de facilitar la maternidad, se niegan a mejorar las condiciones materiales que permitirían a las mujeres decidir libremente.

A su parecer, para que la maternidad no sea un obstáculo, es necesario "no repetir discursos vacíos, sino darle la vuela al modelo económico que expulsa las mujeres de su propia vida".

"La maternidad solo es libre si los derechos sexuales y reproductivos están garantizados, si hay una vivienda accesible, si hay servicios públicos fuertes y si los salarios son dignos", ha reivindicado Truyol.

Igualmente, ha resaltado que "ser mujer no es ser madre", recriminado al PP querer "imponer un único destino mientras desmantela los servicios públicos que hacen posible elegir libremente".

MOCIÓN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La formación ha presentado una moción para exigir que se garanticen "los derechos reales" de todas las mujeres que incluye, entre otras propuestas, la eficiencia en la aplicación de los derechos sexuales y reproductivos, como garantizar el derecho a un aborto libre y gratuito.

También reclaman condiciones de trabajo "dignas y adecuadas" y el fin de la feminización de la pobreza, así como una transformación de los usos del tiempo para compatibilizar la vida y el trabajo, con un incremento de las bajas laborales de maternidad y de paternidad y otras medidas de corresponsabilidad.

"Si quieren ayudar a las mujeres que quieren ser madres, que voten a favor de ampliar las bajas de maternidad o paternidad, de incrementar los permisos de lactancia, de incluir el derecho al aborto en la Constitución", ha reclamado.

Con todo, desde MÉS per Palma han asegurado que no permitirán que PP y Vox "conviertan el 8M en un acto de sumisión y obediencia". "No permitiremos que vacíen de contenido una lucha que pertenece a las mujeres", ha zanjado.