MÉS per Palma denuncia que hay más de 4.000 plazas de los campus deportivos de este verano "bloqueadas"

Regidores de MÉS per Palma en el Ayuntamiento. - MÉS PER PALMA

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado públicamente que hay más de 4.000 plazas de los campus deportivos infantiles que están "bloqueadas" y que, por lo tanto, cientos de familias han quedado "abandonadas a su suerte".

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han exigido al Ayuntamiento de Palma que ejecute de manera urgente un plan de choque para garantizar la planificación de los servicios de verano y un calendario "estable y público" para evitar nuevos "colapsos".

"Gobernar es prever. Lo que no puede ser es que cada año las familias tengan que cruzar los dedos ante el desastre del PP. Exigimos soluciones inmediatas y un cambio radical en la manera de gestionar", ha dicho la portavoz de la formación, Neus Truyol.

El retraso en las inscripciones a los campus de verano afectaría a alrededor de 4.000 plazas y llega "cuando muchas familias ya deberían haber resuelto un tema que es básico para su conciliación familiar".

Este "descontrol" se suma a la situación que se produjo el año pasado con los impagos de las ayudas a la escolarización de cero a tres años, que obligó a más de 650 familias a adelantar dinero y asumir costes imprevistos.

Esto, siempre según MÉS per Palma, podría volver a suceder en el caso de que las familias deban buscar alternativas de conciliación de cara al próximo mes de junio que ofrezcan empresas privadas.

"No es solo un retraso. La dejadez del equipo de gobierno tiene un efecto dominó que acaba castigando a las personas con menos margen económico. Cuando falla el gobierno del PP, las familias pagan más y tienen peores servicios", ha insistido la regidora.

Los ecosoberanistas han culpado de esta situación al regidor de Cultura y Deportes, Javier Bonet, al entender que "su única preocupación es convertir la ciudad en un destino turístico todavía más masificado" a costa de "abandonar a los niños y sus familias en una cuestión tan básica como los campus deportivos".

"Tenemos un regidor más preocupado en hacer turismo institucional que en garantizar servicios esenciales. Palma no se puede permitir este nivel de desconexión y de irresponsabilidad", ha criticado Truyol.