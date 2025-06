MÉS per Palma exige al Ayuntamiento un compromiso "real y activo" con los derechos Lgtbiq+

MÉS per Palma exige un compromiso "real y activo" con los derechos Lgtbiq+ - MÉS PER PALMA

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido al Ayuntamiento un compromiso "real y activo" con los derechos del colectivo Lgtbiq+, coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo, este sábado, 28 de junio.

La formación ecosoberanista ha registrado una proposición para debatir en el pleno en la que propone cinco medidas para hacer una Palma "orgullosa y diversa", según ha informado en nota de prensa este miércoles.

Concretamente, instan al Ayuntamiento a condenar públicamente la Lgtbifobia, incluyendo la agresión tránsfoba sufrida recientemente por una joven en el centro de Palma.

También reclaman apoyo institucional, logístico y económico a las actividades del Orgullo Lgtbiq+, así como solicitar la implicación del Consell de Mallorca y del Govern balear.

Igualmente, piden la creación de un plan municipal Lgtbiq+ con acciones en educación, salud mental, vivienda, ocupación y formación del personal público, así como la constitución de una mesa sectorial o de un consejo consultivo Lgtbiq+ para garantizar la participación estable de las entidades del colectivo.

Por último, instan a Cort a colgar la bandera Lgtbiq+ y la bandera trans el 28 de junio en la fachada del Ayuntamiento, con una participación social y política plural.

Para el regidor de MÉS, Miquel Àngel Contreras, la reciente agresión trásfoba es un ejemplo más de una violencia estructural. "Es una expresión más de un sistema que continúa discriminando, violentando y excluyendo y, ante esto, el silencio institucional es una forma de complicidad", ha dicho.

Por otro lado, ha recordado que este año hace dos décadas de la aprobación del matrimonio igualitario en España aunque, según MÉS, los derechos conseguidos "están siendo cuestionados y vaciados de contenido".

"La dejadez del gobierno municipal, del Consell y del Govern es una vergüenza. Palma tiene que ser referente en la defensa de la diversidad, no cómplice del retroceso", ha reivindicado Contreras.

Por último, ha subrayado que "no basta con poner una bandera si luego no se garantizan los derechos". "No puede haber orgullo sin seguridad, igualdad ni reconocimiento real", ha concluido.