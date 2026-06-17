MÉS per Palma exige explicaciones a Cort por unas imágenes de "violencia policial" contra migrantes

Archivo - Agente de la Policía Local de Palma frente a un coche patrulla - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido explicaciones inmediatas al alcalde, Jaime Martínez, ante la difusión de un vídeo en el que se observa una actuación "violenta" de la Policía Local contra un grupo de personas migrantes.

Según ha denunciado públicamente la formación, las imágenes muestran una intervención "de una gran contundencia y violencia" que "plantea serios interrogantes" sobre los criterios y la responsabilidad del equipo de gobierno.

MÉS ha reclamado una investigación de los hechos, la comparecencia pública de Martínez y de los responsables del área de Seguridad Ciudadana y la "máxima transparencia" sobre esta intervención.

La portavoz del grupo municipal, Neus Truyol, ha remarcado que el primer edil "no puede mirar hacia otro lado". "Cuando se producen actuacoines que generan una alarma social tan evidente, el alcalde tiene la obligación de dar la cara y explicar qué ha pasado", ha subrayado.

El vídeo, según los ecosoberanistas, muestra una intervención "claramente desproporcionada" en la que los agentes utilizan la fuera contra personas migrantes.

En este sentido, Truyol ha insistido en que las imágenes son "extraordinariamente preocupantes" y muestran una intervención "marcada por una violencia que resulta difícil de justificar".

A su juicio, cada vez es más evidente que el gobierno municipal "está asumiendo marcos políticos que consideran las personas migrantes y otros colectivos vulnerables como problemas de orden público".

Para MÉS, estos hechos no se pueden analizar como un hecho aislado, sino que "forman parte de una manera de hacer política del gobierno PP-Vox que responde a los problemas sociales con represión, persecución y estigmatiza".

La formación ha exigido explicaciones, que se depuren responsabilidades y que el Ayuntamiento garantice que todas las actuaciones policiales se desarrollan "en pleno respeto hacia los derechos humanos, la dignidad de las personas y los principios democráticos que tienen que regir cualquier institución pública".