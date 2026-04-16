MÉS per Palma no asistirá a la comisión del Ciclo Climático de Cort por no promover políticas ecológicas

La portavoz de MÉS per Palma en el Ayuntamiento, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha anunciado este jueves que no asistirá a la Comisión del Ciclo Climático al considerar que el PP está "paralizando" este órgano e impidiendo que impulse políticas sociales y ecológicas en la ciudad.

Según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, la formación se suma así al "abandono" de la comisión por parte de otras entidades sociales y ecologistas, al entender que no se puede trabajar en este espacio y que existe una falta de respeto institucional hacia sus miembros.

En este sentido, MÉS ha reclamado la reactivación inmediata de la Comisión del Clima, con reuniones periódicas, objetivos claros y capacidad real de decisión, y ha rechazado participar en órganos que, a su juicio, se conviertan en un "simple escaparate vacío". La formación ha criticado que, tras la primera convocatoria celebrada en mayo de 2025, no se haya vuelto a reunir.

MÉS ha señalado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al PP como responsables de la "degradación" de la comisión y de la "falta de liderazgo" en una cuestión que consideran estratégica para la ciudad.

Además, ha advertido que no volverá a participar en esta comisión mientras no se produzca un cambio profundo en su gestión y una apuesta real por políticas que refuercen las garantías sociales y ecológicas, y ha reclamado al equipo de gobierno que "abandone la parálisis" y "asuma sus responsabilidades".