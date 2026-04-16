MÉS per Palma no asistirá a la comisión del Ciclo Climático de Cort por no promover políticas ecológicas

La portavoz de MÉS per Palma en el Ayuntamiento, Neus Truyol.
La portavoz de MÉS per Palma en el Ayuntamiento, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 16 abril 2026 11:30
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PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha anunciado este jueves que no asistirá a la Comisión del Ciclo Climático al considerar que el PP está "paralizando" este órgano e impidiendo que impulse políticas sociales y ecológicas en la ciudad.

Según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, la formación se suma así al "abandono" de la comisión por parte de otras entidades sociales y ecologistas, al entender que no se puede trabajar en este espacio y que existe una falta de respeto institucional hacia sus miembros.

En este sentido, MÉS ha reclamado la reactivación inmediata de la Comisión del Clima, con reuniones periódicas, objetivos claros y capacidad real de decisión, y ha rechazado participar en órganos que, a su juicio, se conviertan en un "simple escaparate vacío". La formación ha criticado que, tras la primera convocatoria celebrada en mayo de 2025, no se haya vuelto a reunir.

MÉS ha señalado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al PP como responsables de la "degradación" de la comisión y de la "falta de liderazgo" en una cuestión que consideran estratégica para la ciudad.

Además, ha advertido que no volverá a participar en esta comisión mientras no se produzca un cambio profundo en su gestión y una apuesta real por políticas que refuercen las garantías sociales y ecológicas, y ha reclamado al equipo de gobierno que "abandone la parálisis" y "asuma sus responsabilidades".

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