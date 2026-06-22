MÉS per Palma pedirá a Cort cumplir los acuerdos con las educadoras de las 'escoletes' y crear nuevas plazas públicas

Archivo - Concentración en plaza de Cort de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma reclamará al Ayuntamiento de Palma que se cumplan los acuerdos firmados con las trabajadoras de las 'escoletes' privatizadas y presentar un plan para crear nuevas plazas públicas.

La formación ecosoberanista defenderá una moción en el próximo pleno municipal en la que trata de señalar la "grave situación" que atraviesa la red de Educación Infantil 0-3 de Palma y solicitar una "respuesta inmediata" ante una "crisis" que afecta a niños, familias y profesionales.

En una nota de prensa, MÉS ha apuntado que su intención es "dignificar" las condiciones laborales de las educadoras y garantizar nuevas plazas públicas ante la "falta de compromiso" del gobierno municipal del PP.

"La red 0-3 de Palma ha sido durante décadas un ejemplo de educación pública de calidad, de inclusión y de cohesión social. Sin embargo, hoy está en peligro por la falta de planificación, recursos y voluntad política del PP", ha destacado la regidora de MÉS per Palma, Kika Coll.

El partido ha destacado que el Ayuntamiento de Palma fue pionero en la construcción de una red pública de 'escoletes' que se ha convertido en un "referente educativo y social". Las 'escoletes' municipales no solo garantizan una educación de calidad durante los primeros años de vida, sino que también ofrecen "apoyo a las familias y contribuyen a reducir desigualdades desde la primera infancia".

Por eso, MÉS per Palma ha reclamado mantener y potenciar el actual modelo educativo del Patronato Municipal de 'Escoletes'. "Las 'escoletes' no son aparcamientos de niños. Son espacios educativos fundamentales para el desarrollo de los más pequeños y para la igualdad de oportunidades. Cuando se debilita esta red, se debilita toda la ciudad", ha afirmado.

En ese sentido, MÉS ha sostenido que las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas advierten que los acuerdos logrados después de la huelga del año pasado todavía "no se han aplicado". Además, el conflicto laboral se ha extendido al conjunto del sector 0-3 de Baleares, con reivindicaciones compartidas para mejorar salarios, reducir ratios, reconocer las horas no lectivas y dignificar las condiciones laborales.

La formación también ha alertado de la "falta de plazas públicas" deja a muchas familias sin "alternativas accesibles mientras aumentan las necesidades educativas y sociales de la ciudad".

"Cuando las educadoras tienen que salir a la calle para reclamar derechos básicos, el problema no es suyo. El problema es de un gobierno que ha decidido mirar hacia otro lado", ha señalado Coll.

Ante esta situación, MÉS ha planteado en su moción que también se impulse mejoras laborales para todas las educadoras de la red municipal y ha acusado a Cort de "dejar caer" una de las herramientas más potentes que tiene Palma para "combatir las desigualdades desde la primera infancia".

La regidora también ha criticado la "contradicción" entre los discursos institucionales y la realidad que viven las 'escoletes' municipales. "No se puede presumir de ser una ciudad amiga de la infancia mientras se deterioran las 'escoletes' municipales. Las medallas no sirven de nada si detrás no hay políticas valientes, ni recursos suficientes", ha concluido Coll.