MÉS per Palma pide un plan de choque contra la saturación de la movilidad

El portavoz de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha presentado una proposición para impulsar un plan de choque contra la saturación de la movilidad con el objetivo de luchar contra los atascos en los accesos, la saturación del transporte público y la falta de alternativas eficientes de movilidad.

Según este partido, mientras el PP "quiere centrar el debate en el coste del transporte público y continúa apostando plenamente" por los vehículos privados, MÉS defiende medidas que ya han demostrado su eficacia en otras ciudades europeas y que, según aseguran, han conseguido reducir la congestión, mejorar la calidad de vida y ofrecer alternativas reales al coche.

"El problema del PP es que actúa como si el colapso fuera inevitable. No lo es. Hay muchas ciudades que han afrontado problemas similares y han logrado resultados extraordinarios. En Palma lo que falta es una verdadera voluntad política para actuar", ha afirmado el portavoz de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras.

Una de las principales medidas de la formación es reforzar las líneas de la EMT con mayor demanda y crear nuevos carriles segregados para que los autobuses no queden atrapados en los atascos de los coches.

MÉS también plantea crear una red metropolitana de aparcamientos disuasorios conectados con líneas de autobús para reducir la presión sobre los centros urbanos y evitar que cada desplazamiento se convierta en un coche más circulando por la ciudad.

Asimismo, proponen crear corredores verdes que conecten los barrios entre sí y con el centro de Palma mediante itinerarios seguros para peatones y ciclistas.

La proposición de MÉS se completa con la creación de un sistema municipal de monitorización de la movilidad y de la saturación turística que permita identificar en tiempo real los puntos más congestionados y adaptar los servicios públicos a las necesidades reales de la ciudad.

Según su opinión, el colapso actual no es consecuencia de un exceso de usuarios del transporte público, sino de la falta de planificación y de un modelo de movilidad que sigue girando en torno al coche.

"Para el PP, los autobuses llenos son un problema. Nosotros vemos una oportunidad. Cada persona que utiliza el transporte público significa un coche menos colapsando Palma. La diferencia es que nosotros queremos construir una ciudad que funcione, mientras que ellos se han resignado a gestionar el colapso", ha dicho Contreras.