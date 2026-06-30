MÉS per Palma plantea municipalizar suelo urbanizable para "acabar con la especulación" de la vivienda

La portavoz de Adelante Andalucía, Pilar González, y el candidato a la alcaldía de Palma, David Pujol, antes del acto celebrado este martes. - MÉS PER PALMA

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto municipalizar progresivamente el suelo urbanizable para "acabar con la especulación" y garantizar que la vivienda "vuelva a ser un derecho".

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol, ha sugerido esta iniciativa para reivindica un "cambio profundo" en las políticas de vivienda y de ordenación urbana para hacer frente al que considera "el gran reto de esta generación".

El aspirante ha hecho estas reflexiones durante el acto 'Políticas de raíz para recuperar Palma', en el que ha conversado con la portavoz de Adelante Andalucía, Pilar González.

El encuentro ha servido para constatar que Palma y muchas ciudades andaluzas "comparten un mismo diagnóstico", que sería el "encarecimiento de la vivienda, la masificación turística y un modelo económico que expulsa los residentes de sus barrios". Ante este escenario, MÉS per Palma ha reivindicado políticas "valientes" que vuelvan a poner las instituciones "al servicio de la mayoría social".

Pujol ha recalcado que la crisis de la vivienda exige abandonar las "políticas tímidas" e intervenir "decididamente" un mercado que "ha convertido un derecho fundamental en un negocio". "Hay que sacar la vivienda de la lógica del mercado y volver a hacer de las casas aquello que siempre han sido, viviendas para vivir", ha mantenido.

Para revertir esta situación, Pujol ha defendido un paquete de medidas que incluyen incrementar al máximo el IBI a los grandes tenedores con viviendas permanentemente vacías, incorporar estos inmuebles en el parque público de alquiler social a través de los instrumentos que prevé la legislación, crear una empresa pública municipal de vivienda y municipalizar progresivamente el suelo urbanizable para poner fin a la especulación.

Asimismo, ha alertado que la situación social es "cada vez más preocupante", ya que Palma está "expulsando a su gente" porque es "una realidad que cada vez más personas viven en primera persona".

Por otra parte, ha incidido en que la precariedad laboral ha dejado de ser "sinónimo de paro", puesto que ahora hay trabajadores a jornada completa que "no llegan a final de mes" y esta, a su entender, es "una de las grandes injusticias de la actualidad".

Durante la conversación también ha remarcado la necesidad de replantear el modelo turístico de la ciudad, dado que, desde su punto de vista, "reducir la presión turística es una condición indispensable para que Palma vuelva a ser una ciudad habitable".

Pujol ha reivindicado un cambio en la manera de hacer política para lo que plantea "un frente valiente, autocentrado y a la ofensiva para conquistar derechos y libertades".

Por eso, ha pedido que la izquierda deje de "disputar los marcos impuestos por la extrema derecha" y volver a centrar el debate en "los problemas cotidianos de la ciudadanía".

"La política tiene que volver a ocuparse de las cosas concretas: la vivienda, llegar a final de mes, las listas de espera o la calidad de los servicios públicos. Es así como se recupera la confianza de la gente y es así como se combate la extrema derecha", ha concluido.

Durante el acto, la coordinadora de MÉS per Palma, Xisca Mir, ha remarcado la necesidad de "reforzar las alianzas entre los pueblos que comparten retos comunes".

Mir ha señalado que Baleares y Andalucía afrontan desafíos similares en materias como el derecho a la vivienda, la justicia social o la defensa de la soberanía para decidir su futuro y ha reivindicado la construcción de "alternativas transformadoras desde el soberanismo, el feminismo y el ecologismo".