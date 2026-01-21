MÉS per Palma propone ampliar la Zona de Bajas Emisiones para hacer frente a la alta contaminación atmosférica

El regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma propondrá ampliar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para hacer frente la "situación límite" de contaminación atmosférica en la ciudad, que supera el límite legal europeo fijado para 2030.

Es uno de los principales puntos de una proposición que defenderán en el pleno del Ayuntamiento de Palma y que contempla otras medidas como recuperar el proyecto del tranvía, reforzar los carriles de buses segregados, aprobar protocolos anticontaminación o fijar objetivos alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según los datos provisionales de 2025 de Ecologistas en Acción, han indicado los ecosoberanistas en un comunicado, la estación de Foners registra una media anual de 22 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico.

Esta cantidad, han advertido, supera el límite legal europeo fijado para 2030 y supone un "incumplimiento grave, anticipado y evitable" que ha derivado en que la mala calidad de aire se haya convertido en una emergencia de salud pública.

"No hablamos de un escenario futuro: Palma incumple la ley hoy, y eso tiene responsables políticos muy claros", ha deslizado el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras.

Es por ello, ha apuntado, que la proposición que defenderán busca instar al equipo de gobierno municipal a "empezar a impulsar una ciudad pensada para las personas y no para los coches".

Es algo que, a juicio de la formación, el PP no ha estado haciendo a lo largo de la presente legislatura, en la que se ha apostado "por la eliminación de carriles de bus, el aumento de la velocidad y de la capacidad de la Vía de Cintura, por la subida de precios de BiciPalma y del billete sencillo de la EMT, por la rebaja de tarifas en los aparcamientos municipales y por la renuncia a proyectos verdes y pacificadores".

Los ecosoberanistas han señalado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y al regidor de Movilidad, Toni Deudero, como los responsables de "haber abandonado un rumbo que estaba alineado con la evolución europea y de haber desmantelado proyectos que ya estaban financiados y en marcha".

"Han elegido proteger a los coches antes que la salud. Eso tiene consecuencias reales en los barrios más densos y vulnerables. Respirar aire limpio no es un privilegio, es un derecho. Y no permitiremos que el PP continúe poniéndolo en peligro", ha subrayado Contreras.