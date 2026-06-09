MÉS per Palma propone subir el IBI a las viviendas vacías para frenar la especulación

Los candidatos de MÉS per Palma para las elecciones municipales de 2027 David Pujol y Xisca Mir. - MÉS PER PALMA

PALMA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de MÉS per Palma a las próximas elecciones municipales, David Pujol, ha defendido este martes la necesidad de incrementar el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a las viviendas vacías como medida para combatir la especulación y contribuir a contener el precio de la vivienda.

Así lo ha planteado durante un acto de la formación para presentar a sus candidatos de cara a los próximos comicios, en el que ha sostenido que el encarecimiento de la vivienda no es un fenómeno inevitable, sino la consecuencia de un mercado condicionado por los intereses especulativos de grandes tenedores y fondos de inversión.

En este sentido, ha reivindicado una mayor intervención de las administraciones públicas en el mercado inmobiliario mediante medidas fiscales dirigidas a los grandes propietarios y políticas que, según ha señalado, permitan que las viviendas "vuelvan a servir para vivir".

Pujol también ha reclamado abrir un debate sobre los límites del crecimiento turístico y sus efectos sobre la vida cotidiana de la ciudadanía.

A su juicio, el volumen de visitantes es incompatible con una ciudad habitable para la mayoría social y dificulta el acceso a la vivienda, la movilidad y la prestación de servicios públicos de calidad.

"El debate no es si tenemos que continuar creciendo, sino hasta qué punto podemos sostener un modelo que dificulta cada vez más vivir dignamente en Palma", ha afirmado.

RECUPERAR LA COHESIÓN SOCIAL

Por su parte, la también candidata ecosoberanista Xisca Mir ha defendido la necesidad de reforzar la cohesión social y el protagonismo de los barrios ante las consecuencias de la masificación turística y la crisis de la vivienda.

Mir ha apostado por impulsar la participación ciudadana, apoyar al tejido asociativo y promover políticas que permitan a los residentes permanecer en sus barrios. "Una ciudad solo tiene futuro si su gente puede vivir, participar y construir comunidad", ha afirmado.