MÉS per Palma rechaza el concurso de ideas para Gesa: "Propone un gran museo para turistas, menos parque y más cemento"

Los regidores de MÉS per Palma en el Ayuntamiento en una rueda de prensa

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado el concurso de ideas puesto en marcha por el Ayuntamiento para la reforma del edificio de Gesa al considerar que realmente es un proyecto para hacer "un gran museo para turistas, menos parque y más cemento".

Así se ha expresado la portavoz de MÉS en Cort, Neus Truyol, quien ha acusado al equipo de gobierno municipal de impulsar un proyecto que "no responde a las necesidades de la ciudad ni de los barrios".

El concurso de ideas, según ha señalado la formación en una nota de prensa, "marca lo que el PP quiere hacer en este espacio", a su entender, un mueso de gran formato con una nueva edificación "masiva" y un "macroaparcamiento" soterrado.

Por ello, desde MÉS han exigido parar este planteamiento y abrir un debate "real" sobre este espacio. Según los ecosoberanistas, la ciudadanía de Palma quiere que se haga un parque verde más grande de lo previsto y que no haya ninguna infraestructura pensada para atraer coches y turistas.

"La ciudad no necesita otro museo masificador, necesita un gran parque litoral vivo, útil para los vecinos y conectado con la vida cotidiana", ha reivindicado Truyol, quien ha considerado que en Gesa hay "una oportunidad única" para ganar más espacios verdes y mejorar la calidad urbana.

A su juicio, el proyecto planteado "da la espalda" a los vecinos, al parque y a la diversificación económica, ya que supondrá "más turistas, más cemento y más coches".

Igualmente, la portavoz ha criticado que el concurso de ideas determina que el museo ocupará prácticamente la mitad del edificio de Gesa. "Incluso cita el protocolo con la Fundación Thyssen. No estamos ante un concurso de ideas abierto, sino de un guión cerrado con un museo en el centro de su relato", ha reprochado.

El proyecto prevé la construcción de dos edificios nuevos y un aparcamiento soterrado de dos plantas con más de 1.500 plazas. Para Truyol, esto supone una "macrooperación que se comerá espacio, tiempo y dinero público". "Hablamos de un capricho del alcalde de superará los 120 millones de euros", ha aseverado.

En relación con el parque, ha criticado que "solo se menciona una vez sin ninguna especificación de cómo será", mientras que sí se detalla "al milímetro" los edificios y el aparcamiento.

"Quieren hacer el aparcamiento debajo del parque, esto quiere decir que no será un parque como tal, sino un simple jardín superficial", ha advertido, agregando que el aparcamiento impedirá que puedan arraigar los árboles.

En esta línea, los ecosoberanistas han exigido que el aparcamiento se sitúe debajo de la calle Joan Maragall y que las plazas sean principalmente para los vecinos.

Con todo, la portavoz ha cargado contra el alcalde, Jaime Martínez, por impulsar un proyecto que promueve "un turismo masificador". "Es la receta del PP de toda la vida: más cemento, más presión turística y menos espacio verde para que los habitantes del barrio y del conjunto de la ciudad puedanvivir mejor", ha zanjado.