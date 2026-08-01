MÉS per sa Pobla pide incorporar arbolado al vial cívico de Crestatx para hacerlo más habitable en verano

MÉS per sa Pobla propone que el vial cívico de Crestatx incorpore árboles - MÉS PER SA POBLA

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per sa Pobla propondrá que el futuro vial cívico que conectará el municipio con Crestatx se convierta en un gran corredor verde mediante la plantación de árboles en los tramos en los que sea viable.

Así lo plantearán los ecosoberanistas en el próximo pleno municipal con una iniciativa para reclamar al Consell de Mallorca que incorpore el arbolado.

En un comunicado, la formación ha lamentado que el proyecto ejecutivo no incorpora una alineación de vegetación a lo largo del vial cívico, a pesar de que fue una posibilidad que se planteó durante su tramitación.

A su criterio, una infraestructura pensada para fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta tendría que adaptarse a las altas temperaturas.

Para MÉS, este nuevo vial cívico tiene que ser un ejemplo de adaptación al cambio climático y de renaturalización del espacio público.

En este sentido, ha señalado que el proyecto actual incorpora medidas de integración paisajística, pero no prevé una alineación de arbolado que proporcione sombra a lo largo del recorrido.

"Los viales cívicos del siglo XXI no solo tienen que ser seguros, sino también habitables", han defendido desde la formación, agregando que para fomentar su uso es necesario que el itinerario sea confortable también en verano.

La propuesta plantea estudiar la plantación de especies adaptadas al clima mediterráneo en los tramos en los que las características técnicas del vial lo permitan. Así, han pedido al Consell de Mallorca que rectifique y que aproveche que las obras acaban de empezar para estudiar esa cuestión.

"Las nuevas infraestructuras tienen que nacer preparadas para el clima que ya tenemos. No basta construir un vial seguro, también tenemos que construir un vial en el que la gente quiera pasear, ir en bicicleta o desplazarse a pie durante todo el año", han concluido.