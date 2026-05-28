MÉS pide explicaciones a IB3 por las "presiones" en Informativos y la comparecencia de Sílvia Pol

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado la comparecencia en el Parlament de la directora de Informativos de IB3, Sílvia Pol, ante la convocatoria de una plaza de subdirector de Informativos que no exige titulación en Periodismo o Comunicación, ni conocimientos de catalán, y por las supuestas "presiones" a los trabajadores para no cubrir determinados actos.

Según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, la formación quiere que Pol dé explicaciones sobre los motivos por los que IB3 no informó de la manifestación celebrada frente al Consolat de Mar contra la concentración de un grupo ultra en Sa Feixina, así como por las supuestas presiones para que los servicios informativos no cubrieran el acto.

Por otro lado, MÉS ha criticado las bases de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) para cubrir la plaza de subdirector de Informativos al considerar que vulneran los principios de mérito, capacidad, objetividad y buena administración que, a su juicio, deben regir en las entidades públicas.

La formación considera también que las bases generan inseguridad jurídica al no definir con claridad los mecanismos de reclamación e impugnación disponibles para las personas interesadas.

Por ello, ha exigido que IB3 rectifique las bases de la convocatoria e incorpore la exigencia de titulación universitaria y la acreditación del catalán, además de revisar el procedimiento para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica.

El portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha asegurado que "los medios públicos necesitan independencia, rigor y profesionalidad, y esto es incompatible con cualquier intento de control político o con convocatorias hechas a medida que rebajan los requisitos profesionales y lingüísticos".