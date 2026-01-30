MÉS pide al Govern que rectifique ante la "improvisación" de adelantar las oposiciones de docentes a mayo

Archivo - Clases en la UIB, en una foto de archivo. - UIB - Archivo

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado al Govern que rectifique la decisión de adelantar las oposiciones de profesores al mes de mayo, ya que la han achacado a la "improvisación, falta de planificación y ausencia de diálogo real con la comunidad educativa".

La formación ecosoberanista ha criticado este cambio de calendario porque, a su manera de ver, se ha anunciado con "pocos meses de antelación, sin una negociación efectiva con el profesorado, los sindicatos, ni los opositores y sin un debate previo suficiente", según ha explicado MÉS per Mallorca en una nota de prensa.

"Si la Consellería quiere modificar el calendario de oposiciones, se tiene que planificar con un curso de antelación, para que la gente no organice su vida asumiendo que se haría como cada año", ha señalado la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon.

El partido también alerta que la mayoría de sindicatos ya han advertido que este adelanto "alterará gravemente la planificación de estudio de los opositores", al "reducir el tiempo de preparación" y "poner en riesgo la igualdad de oportunidades".

"Una gobernanza responsable exige escuchar los actores afectados antes de tomar decisiones que condicionan sus vidas", ha remarcado Ramon.

Además, ha alegado que el adelanto de las pruebas al mes de mayo implica que se realicen en pleno curso lectivo, al coincidir con el final del trimestre, exámenes y tareas de evaluación en los centros educativos.

Ramon ha apuntado que esta situación puede generar "un grave caos organizativo" en escuelas e institutos, con docentes que tendrán que "compatibilizar su tarea lectiva con la participación en tribunales de oposiciones y, a la vez, docentes interinos que opositarán".

"Es una muestra más de la desconexión del Govern con la realidad de los centros educativos y con la carga de trabajo de la comunidad educativa", ha afirmado Ramon.

Finalmente, la diputada ha hecho hincapié en la "afectación directa sobre los aspirantes", puesto que muchos de los ellos "ya habían organizado sus planes de estudio en función del calendario habitual de junio".

"El adelanto supone recortar semanas valiosas de preparación, con un impacto negativo en su capacidad de competir en igualdad de condiciones", han señalado.

Por estos motivos, han pedido al Govern que abra un proceso de diálogo "real" con la comunidad educativa y establezca una planificación "clara, consensuada y con tiempo suficiente", que garantice "estabilidad, equidad y un buen funcionamiento" del sistema educativo de Baleares.