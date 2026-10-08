MÉS pide investigar una posible "filtración ilegal" de datos de la vecina de Palma desahuciada por un fondo buitre

La mujer desahuciada que interrumpió el pleno del Parlament de Baleares, Marga Prhoens, a 6 de octubre de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha pedido investigar a la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Lourdes Roca, por la posible "filtración ilegal" de datos de Pilar López, la mujer de 65 años que denunció haber sido desahuciada por un fondo buitre y que el pasado martes acudió al pleno del Parlament.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado "extremadamente grave" que un medio de comunicación publicara información acerca de las ayudas que la mujer ha recibido por parte de Cort y ha pedido que se determine cómo han trascendido.

"Parece que al PP le ha incomodado que una mujer vulnerable que ha pasado dos meses durmiendo dentro de un coche haya denunciado el drama de la vivienda en Palma. Y ahora resulta que publican datos privados sobre las ayudas que ha recibido", ha señalado el regidor de MÉS en el Consistorio Miquel Àngel Contreras.

El ecosoberanista ha defendido que las administraciones deberían "proteger a las personas vulnerables y no exponerlas" "Recibir ayudas es un derecho, no un delito", ha incidido.

MÉS ha señalado a la regidor de Servicios Sociales como "máxima responsable política" del departamento que gestiona estos expedientes y ha reclamado que el alcalde, Jaime Martínez, "asuma responsabilidades para aclarar los hechos".

"¿De dónde ha salido esta información? ¿Quién ha tenido acceso? ¿Quién ha autorizado que trasciendan? Lourdes Roca debe responder a estas preguntas, no podemos permitir que expedientes de personas vulnerables acaben expuestos en los medios", ha insistido Contreras.

La ley orgánica de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, ha recordado, establece el deber de confidencialidad de las personas que intervienen en el tratamiento de datos personales.

Por eso, la formación ha exigido investigar si la información económica privada de Pilar López ha trascendido "de manera ilegal" desde algún expediente municipal. En caso afirmativo, han considerado, se deberían "depurar las responsabilidades correspondientes".

"No nos imaginamos que el Ayuntamiento facilite a los medios los nombres y los importes de las sanciones impuestas a personas por actividades como el alquiler ilegal. En cambio, tenemos que ver cómo trascienden los datos económicos de una mujer que ha necesitado de ayudas públicas porque dormía dentro de un coche", ha contrapuesto.