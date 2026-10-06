Una vecina de Palma desahuciada por un fondo buitre, a Prohens: "Los que hemos currado y cotizado no somos nada"

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pilar López, una vecina de Palma de 65 años que ha denunciado que fue desahuciada por un fondo buitre del piso en el que vivía desde el año 2012 y que le ha obligado a pasar el verano viviendo en su coche, ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que atienda las dificultades que las personas mayores tienen para acceder a una vivienda.

La mujer, quien ha asistido al pleno del Parlament de este martes, ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación que la "propaganda" del Govern sea solo para la juventud y "deje atrás" a las personas mayores.

"Los que nos hemos currado y cotizado este país no somos nada. Yo soy una persona vulnerable, dependo de mi hija, pero no podemos estar juntas porque no tenemos una vivienda digna. Ella paga 1.250 euros por un apartamento donde no puedo vivir por las condiciones que le han puesto en su contrato", ha lamentado.

Tras su desahucio, ha proseguido, pasó "dos meses en la calle porque el Ayuntamiento decía que no podía pagar una habitación en un hostal para mi" y tuvo que dormir en un coche. "Julio y agosto, con una ola de calor. Y no he sido asistida por los servicios sociales ni ha habido preocupación de las administraciones", ha indicado.

Pilar López ha instado a los políticos a "patearse las calles" para ver que Palma "no son solo yates y urbanizaciones", sino también "gente trabajadora viviendo debajo de lonas". "Y no son vagos, son gente trabajadora y son españoles. Trabajadores de la hostelería, taxistas, que necesitan una vivienda asequible", ha insistido.

A su parecer, lo que necesita la ciudadanía es "una ideología en la que quepa todo el mundo y no solo unos cuantos". La portavoz de la Plataforma de Afectados (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, ha reclamado a los grupos parlamentarios que aprueben la proposición de ley del PSIB para que los ayuntamientos puedan declararse como zonas tensionadas y así topar los precios del alquiler.

PROHENS: "LOS DESAHUCIOS SON LAMENTABLES"

La intervención de la vecina desahuciada ha venido precedida de un enfrentamiento dialéctico entre Prohens y el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, quien le ha preguntado por "quién tiene más derechos, si los ciudadanos o los fondos buitre".

El socialista ha pedido a Prohens que contestara mirando a Pilar López, sentada en la bancada del público y a la izquierda de Prohens. "Usted dijo que los fondos buitre no influyen en Baleares, pero me gustaría que mirara a la izquierda y se lo dijera a Pilar. Estuvo 40 años trabajando en hostelería para que ahora usted le diga que su desahucio no tiene nada que ver con los fondos buitre, aunque no ha movido un dedo. No tiene empatía con ella y elige a los fondos buitre, se sienta con ellos y pacta con ellos. Pero nunca se sentará con sus víctimas", ha dicho Negueruela.

"Los desahucios son lamentables y se producen porque sus leyes así lo permiten. Usted habla de fondos buitre porque quedan muy bien e instrumentalizan el dolor de cualquier persona porque no tienen vergüenza", ha contestado Prohens.

Al finalizar el intercambio dialéctico, que el socialista ha interrumpido en varias ocasiones --"mírala, mírala", le gritaba a Prohens--, la presidenta se ha acercado a la bancada donde se encontraba Pilar López.

Ambas se han dado un abrazo y la escena ha generado cierto revuelo, con un diputado socialista que intentaba llevársela consigo --así se lo había pedido Pilar, insistía-- y la bancada 'popular' reprochándole su actitud.

Finalmente, la mujer, quien ya ofreció su testimonio en el pleno del Ayuntamiento de Palma, ha salido del salón de plenos llorando y se ha ido del edificio acompañada de miembros de la PAH.