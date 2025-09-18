MÉS pide en Madrid "precios justos" en las viviendas que se construyan en Son Busquets

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, y el diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, han pedido al Gobierno central y al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana "precios justos" en las futuras de Son Busquets y que prevalezca el interés general.

"El Gobierno español es el propietario de los terrenos y tiene la responsabilidad de garantizar que este proyecto sea una parte de la solución y no una parte del problema de la vivienda en Palma", han advertido.

Los ecosoberanistas han reclamado que se "blinde" Son Busquets con viviendas públicas y de alquiler justo, basados en los precios de 2022", ha remarcado Truyol.

"Cuando gobernábamos, presentamos al Ministerio una propuesta clara para Son Busquets: viviendas públicas, de alquiler y con precios justos. Exigimos que se mantengan estos precios porque son los únicos que permiten vivir en Palma sin ahogar a las familias", ha recordado.

LOS NÚMEROS "CANTAN"

Los de MÉS han reiterado que con los precios de 2022 un piso de 80 metros cuadrados tenía un coste de 682 euro al mes y que ahora, con la figura de las viviendas de precio limitado impulsada por el Govern, se ha pasado a 1.106 euros al mes.

Además, en el caso del precio limitado, hay que sumar los costes obligatorios de aparcamiento y trastero, lo que puede hacer que la factura mensual supere fácilmente los 1.500 euros. "Es un auténtico escándalo: una familia tendrá que pagar más del doble que con el modelo de 2022, y esto solo beneficia a los especuladores amigos de la derecha", ha incidido Vidal.

Truyol y Vidal han señalado que el Gobierno central lleva "más de 30 años de retraso" en la puesta en marcha de Son Busquets, y que ahora "tiene la obligación histórica de hacer realidad las viviendas públicas que la ciudad necesita".

"Exigimos al Gobierno español y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que hagan de una vez por todas viviendas asequibles en Son Busquets. Palma hace décadas que espera y no aceptaremos más excusas ni más regalos a los promotores", ha apuntado el diputado.

Al mismo tiempo, los ecosoberanistas han rechazado la actitud del alcalde, Jaime Martínez, "que quiere un Son Busquets siguiendo el mismo modelo que impulsa en Palma, donde está regalando suelo público e intentando destruir el entorno rural para favorecer a los grandes intereses inmobiliarios".

Truyol ha acusado al primer edil de regalar las viviendas que tendrían que ser públicas a los promotores privados.