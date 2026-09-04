MÉS pide a Prohens que se sume al rechazo contra el "veto" del Gobierno a la ley de cogestión aeroportuaria

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, reunidos en el Consolat de Mar.- CAIB

"¿El PSOE es consciente de que si se dedica a desbaratar los anhelos de quienes propiciaron la investidura está propiciando una mayoría de Feijóo y Abascal?", se pregunta Apesteguia



PALMA, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se sume al rechazo contra el "veto" del Gobierno a la ley de cogestión aeroportuaria aprobada hace unos meses por la Cámara autonómica.

De este modo se ha expresado en la rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse la tarde de este viernes con Prohens para dar inicio al nuevo curso político, en la que esta cuestión ha sido uno de los principales temas de debate.

El Gobierno se ha opuesto la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso argumentando que supondría una reducción de los ingresos de Aena que se tendría que compensar con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

El ecosoberanista le ha trasladado a Prohens la "tremenda indignación" de su partido con la intención del Gobierno de España "sabotear el autogobierno" con una medida que "infravalora las instituciones propias de Baleares".

Le ha explicado que MÉS per Mallorca ha exigido al Gobierno, a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien será la candidata del PSIB a la presidencia del Govern en las próximas elecciones, "que retiren de forma inmediata el veto para que la ley pueda ser tramitada en el Congreso".

"Lo que ha pasado hoy es que el Gobierno quiere impedir que se debata la admisión a trámite de una ley que propone el Parlament. Es indignante desde el punto de vista institucional e insólito desde el punto de vista político. Le he pedido que haga suya esta exigencia y que pida al Gobierno lealtad y respeto al Parlament para que esta ley pueda ser tramitada", ha señalado Apesteguia.

También le ha pedido a Prohens que presione para que los cuatro representantes del PP en la Mesa del Congreso se sumen a los dos de Sumar y el próximo martes voten a favor de iniciar la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria.

No ha querido desvelar cuál ha sido la respuesta de la presidenta del Govern, pero sí que ha asegurado que ha recibido su garantía de que la cogestión aeroportuaria sigue contando con el apoyo tanto del Ejecutivo autonómico como del PP balear.

"Así como le exijo a Francina Armengol que el martes haga un acto de lealtad con esta tierra, lo mismo le exijo a Prohens y al PP", ha subrayado.

Apesteguia ha afirmado que, desde las cargas policiales de la manifestación contra la masificación turística, el Gobierno --al que su diputado Vicenç Vidal ha dado apoyo toda la legislatura-- ya no dispone de la confianza de su partido.

"¿El PSOE es consciente que hay unas elecciones y que la mayoría de investidura fue muy justa? ¿Es consciente de que si se dedica a desbaratar los anhelos de los partidos que propiciaron la investidura está propiciando que se pueda dar una mayoría de Feijóo y Abascal?", ha planteado. "La inmensa decepción es muy difícil de sanar, pero va más allá de la ley de cogestión", ha añadido.