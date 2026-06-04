MÉS presenta una Ley en el Congreso para que el REB no caduque

Archivo - MÉS pide al Congreso extender el Régimen Especial Fiscal de Baleares antes de su vencimiento en 2028. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca presentará en el Congreso una proposición de ley para extender la vigencia del Régimen Especial Fiscal de Baleares (REB) más allá del 31 de diciembre de 2028 y evitar así su caducidad ya que la formación lo considera "clave" para la economía y la diversificación productiva de las Islas.

El portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia, y el diputado en el Congreso Vicenç Vidal han defendido este jueves en rueda de prensa la necesidad de garantizar la continuidad de este instrumento mientras los gobiernos central y balear negocian un nuevo texto.

Según han advertido, los plazos "se acortan" y la proximidad de los próximos ciclos electorales podría dificultar una negociación a tiempo para renovar el régimen.

Apesteguia ha señalado que el REB beneficia a las empresas de Baleares a través de dos mecanismos principales: la reserva para inversiones, que permite desgravaciones vinculadas a la mejora de la capacidad productiva, y el régimen específico aplicable a sectores como la industria, la agricultura, la ganadería y la pesca.

Además, ha defendido que el futuro régimen sea "mucho más ambicioso" e incorpore sectores como la innovación, la ciencia, la cultura y las artes, al considerar que también sufren las dificultades derivadas de la insularidad.

Vidal ha reclamado al Gobierno central una mayor transparencia sobre los datos de aplicación del REB para poder evaluar y mejorar su eficacia. El diputado ha valorado positivamente los resultados obtenidos hasta ahora y ha destacado el incremento de empresas acogidas a la reserva de inversiones, que han pasado de unas 2.500 en 2023 a 3.250 en 2025.

Asimismo, ha subrayado que el factor de insularidad movilizó 726 millones de euros entre 2021 y 2023 y ha señalado que aún quedan pendientes de ejecutar 370 millones de euros destinados a inversiones privadas. Por ello, ha instado al Ejecutivo central y al balear a iniciar cuanto antes la negociación de un nuevo REB para las Islas.

ANUNCIO DE LOS PGE

Por otro lado, preguntado por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales , Vidal ha asegurado que MÉS reclama unas nuevas cuentas desde 2023 y ha considerado "importantísimo" que puedan tramitarse.

El diputado ha señalado que la formación acudirá a una eventual negociación presupuestaria con propuestas para Baleares y ha citado entre sus prioridades la mejora del Régimen Especial de Baleares y el convenio ferroviario.

Asimismo, ha confiado en que las nuevas cuentas incorporen cuestiones como la insularidad y la financiación autonómica durante la elaboración de las nuevas cuentas.