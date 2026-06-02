MÉS proclama las candidaturas que optarán a liderar sus listas al Parlament y al Consell de Mallorca en 2027

MÉS anuncia las candidaturas que optarán a liderar sus listas al Parlament y al Consell en 2027. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Primarias de MÉS per Mallorca ha proclamado este martes las candidaturas encabezadas por Lluís Apesteguia y Maria Ramon para el Parlament, y por Miquel Oliver y Marta Català para el Consell de Mallorca, de cara a las elecciones de 2027.

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, se ha presentado una única candidatura para cada institución. Ambos equipos están integrados por dos personas y han reunido más de 50 avales.

Las candidaturas deberán ser ratificadas por la militancia en una asamblea prevista para el próximo 13 de junio.

MÉS PER PALMA

Por su parte, MÉS per Palma ha proclamado la candidatura conjunta de David Pujol y Xisca Mir para liderar la lista electoral de la formación en las elecciones municipales de 2027.

El partido ha señalado durante una rueda de prensa en la plaza de las Columnas en Palma que la de Pujol y Mir ha sido la única candidatura presentada dentro del plazo establecido para concurrir al proceso de primarias.