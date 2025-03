MÉS propondrá al Consell suprimir una veintena de actuaciones viarias del Plan Director Sectorial de Carreteras

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora. Archivo.

La formación defiende un modelo "más sostenible" para encarar el "colapso" de la red

Alzamora: "Hay que reducir el número de vehículos y no incrementar las infraestructuras viarias"

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo MÉS per Mallorca en el Consell propondrá a la institución insular la supresión de una veintena de actuaciones viarias contempladas en el Plan Director Sectorial de Carreteras.

En una nota de prensa, MÉS ha informado que su portavoz en el Consell, Jaume Alzamora, ha anunciado este viernes la presentación de una moción que el pleno de la institución debatirá la próxima semana y que contempla la eliminación de 27 actuaciones viarias contempladas en el Plan Director Sectorial de Carreteras.

Se trata de una medida, ha asegurado Alzamora, "en consonancia con las conclusiones del estudio de la capacidad de carga de la red viaria y que deja claro que hay que reducir el número de vehículos y no incrementar las infraestructuras viarias".

Así, la propuesta de MÉS plantea prorrogar el acuerdo adoptado por el pleno del Consell en este sentido. Se trata de una moratoria que deja sin efecto la ejecución de estos viales mientras se elabora un nuevo Plan Director. "Hay que blindar el territorio e impedir la construcción de nuevas carreteras. Ni es sostenible ni tampoco una solución al colapso de la red viaria", según ha apuntado el portavoz de MÉS en el Consell, quien, de hecho, ha recordado que todos los expertos coinciden en asegurar que "más carreteras inducen a la demanda de manera artificial y agravan el problema".

Pese a ello, Alzamora ha insistido en recordar que las últimas actuaciones del Consell van en el sentido contrario. "El Pacto PP-Vox solo prevé más carriles y en consecuencia más coches y más contaminación", ha lamentado el portavoz de MÉS.

Frente al modelo del PP, la formación ecosoberanista ha planteado la supresión de estas actuaciones viarias que solo "agravarían el problema". En concreto, MÉS per Mallorca plantea suprimir la ejecución del tramo V de la Via Conectora así como los desdoblamientos previstos de los tramos viarios de Manacor-Sant Llorenç, Peguera-Andratx, s'Arenal-Cala Blava, y polígono de Son Bugadelles. La iniciativa también contempla la eliminación de las variantes de Campos, Can Picafort, Artà Sud, Andratx Est, Calonge y s'Horta Sud, Llombards, Llucmajor Nord, Cas Concos, Petra Sud y Nord, Sencelles, Sineu, Muro, Santa Eugènia, Manacor Oest y Sud, Ses Salines, Porto Cristo tram II, Felanitx y Alcúdia Nord.