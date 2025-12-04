MÉS propone al Consell crear oficinas móviles de consumo para garantizar los mismos derechos en todos los municipios

Archivo - La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló - MÉS PER MALLROCA - Archivo

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha propuesto al Consell Insular impulsar la creación de un servicio de oficinas móviles de información al consumidor (OMIC móviles), con el objetivo de garantizar que todos los municipios tengan acceso real a asesoramiento, información y tramitación de reclamaciones en materia de consumo.

Según ha informado el partido en nota de prensa, la iniciativa se debatirá en el próximo pleno del Consell y, según ellos, parte de la realidad de que muchos ayuntamientos no disponen de los recursos humanos, técnicos ni económicos suficientes para tener una oficina municipal de información al consumidor propia.

MÉS defiende que el Consell debe ejercer su función de cooperación y asistencia técnica a los ayuntamientos, especialmente a los más pequeños. La portavoz de MÉS en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha subrayado que los pueblos no pueden quedarse atrás por no tener estructuras propias y ha defendido que el Consell "debe equilibrar las desigualdades entre municipios y garantizarles los mismos derechos".

La propuesta prevé un servicio móvil coordinado con los ayuntamientos, que se desplace de manera periódica entre los municipios que no dispongan de OMIC o que necesiten refuerzo.

Asimismo, el partido defiende que otras administraciones del Estado ya han puesto en marcha modelos similares con éxito, como el de la Diputación de Barcelona, con unidades móviles de consumo, que hace años que recorren los municipios con menos capacidad administrativa.

Perelló ha remarcado que también soluciona las "dificultades añadidas que sufren muchas personas a causa de la digitalización de los servicios", como la gente mayor, colectivos vulnerables o vecinos de zonas rurales.