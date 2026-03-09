MÉS propone destinar 50 millones de GESA para comprar pisos para los residentes de la antigua prisión de Palma

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha propuesto destinar 50 millones de euros previstos para la rehabilitación del edificio de GESA para comprar pisos para las más de 200 personas que próximamente serán desalojadas de la antigua prisión de la ciudad.

La idea, según ha explicado la portavoz de la formación, Neus Truyol, es adquirir viviendas ya existentes para incorporarlas al parque público del municipio y dar una respuesta a las familias que ocupan el recinto, donde el Consell de Mallorca prevé construir una rotonda.

Si en Palma el precio medio de una vivienda se sitúa en torno a los 4.000 euros por metro cuadrado, con 50 de los 120 millones que el Ayuntamiento de Palma prevé destinar al edificio de GESA se podrían comprar entre 150 y 170 pisos de 75 u 80 metros cuadrados, ha detallado MÉS per Palma en un comunicado.

Si se empleara la figura del tanteo y retracto que permite la ley balear de vivienda, ha incidido la ecosoberanista, la capacidad del Consistorio para hacerse con nuevos pisos podría ser "mucho más grande".

Truyol ha puesto como ejemplo una operación que en diciembre de 2024 se realizó entre el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y la Sareb en la que se adquirieron diez viviendas por 1,3 millones de euros, es decir, por una media estimada de 138.900 euros.

Si los precios de las viviendas que el Ayuntamiento decidiera comprar para los residentes de la antigua prisión fueran los mismos, ha expuesto, se podría llegar a los 360 pisos.

"Eso es actuar de verdad contra la emergencia habitacional, no hacer anuncios vacíos", ha subrayado la regidora, quien ha acusado al equipo de gobierno de "continuar improvisando y mirando hacia otro lado".

La formación, además, ha considerado que esta propuesta supondría retirar presupuesto de un proyecto, el del edificio de GESA, que "solo servirá para aumentar la presión turística y los precios d ela vivienda".

"El PP está solo, ni los partidos ni los vecinos ni las entidades sociales comparten su plan", ha sostenido Truyol. "Su soledad les hace defender proyectos faraónicos y no destinar recursos a garantizar una vivienda digna para las personas que más la necesitan", ha añadido.