MÉS propone eliminar 130.000 plazas turísticas tras la segunda manifestación contra la saturación en Mallorca

Miembros de MÉS per Mallorca, en Sóller. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha propuesto eliminar 130.000 plazas turísticas, limitar los coches de alquiler y legislar contra la especulación inmobiliaria tras la segunda manifestación contra la saturación del verano, que el pasado sábado tuvo lugar en Sóller.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado urgente la puesta en marcha de un paquete integral de medidas de decrecimiento turístico para "revertir el colapso social y ambiental" del archipiélago.

La regidora de MÉS per Sóller, Elvira Arbona, ha celebrado que "miles de personas, sobre todo jóvenes, salieran a la calle para decir basta y exigir políticas valientes que posibiliten tener una vivienda digna y un futuro en el pueblo".

Arbona ha remarcado la necesidad de actuar desde todos los niveles de la administración. "Desde los ayuntamientos debemos impulsar todas las herramientas a nuestro alcance, pero es imprescindible que el Govern y el Gobierno asuman su responsabilidad y desplieguen reformas estructurales de manera inmediata", ha dicho.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha exigido retornar de manera inmediata a las políticas de decrecimiento turístico que, a su parecer, se llevaron a cabo cuando formaron parte del Govern y del Consell de Mallorca.

El objetivo principal, ha planteado, debería ser eliminar 130.000 plazas turísticas a medio plazo, principalmente las 100.000 "otorgadas con excepciones por leyes del PP". También ha abogado por volver a aplicar la regla del 2x1 en el intercambio privado y la compra y amortización pública de oferta turística obsoleta.

En materia de movilidad y fiscalidad, el ecosoberanista ha reclamado la cogestión aeroportuaria, la limitación de entrada de coches en Mallorca y la aplicación de una tasa específica a los 'rent a car'.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa el aumento del impuesto de turismo sostenible (ITS) y del canon del agua a los grandes consumidores, unas medidas que a su juicio permitirían obtener recursos directos para financiar la diversificación económica e impulsar actuaciones de decrecimiento.

Para hacer frente a la emergencia habitacional, Apesteguia ha reclamado la declaración de Baleares como zona para topar los precios del alquiler, así como limitar la compra de viviendas a no residentes y empresas.

"Es necesario eliminar de una vega la especulación de la ecuación de la vivienda. O aplicamos cordura y rigor para reducir la presión humana o el modelo continuará engullendo el bienestar de nuestra gente", ha concluido el líder de los ecosoberanistas.