MÉS rechaza los presupuestos para 2026 del Consell: "Galmés paga un precio muy alto por mantenerse en la presidencia"

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha rechazado los presupuestos del Consell de Mallorca para 2026 y ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de "pagar un precio muy alto por mantenerse en la presidencia".

Así lo ha dicho la portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Catalina Inés Perelló, después que el equipo de gobierno insular haya presentado las cuentas para el próximo año.

Para Perelló, los presupuestos implican "un retroceso grave" en derechos lingüísticos, ya que por primera vez de eliminan las partidas nominales a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua para la promoción del catalán.

En este sentido, ha cargado contra el equipo de gobierno de Galmés por "asumir completamente la agenda de Vox". "Galmés paga un precio muy alto por mantenerse en la presidencia: cada presupuesto es una nueva cesión al chantaje de Vox y el catalán es la primera víctima", ha sostenido.

Por otro lado, los ecosoberanistas han considerado que los presupuestos incluyen medidas de carácter "racista y xenófobo" que, a su criterio, "están alineadas con las exigencias de la extrema derecha".

Según Perelló, consolidan proyectos "insostenibles y obsoletos" como el primer tramo del segundo cinturón de Palma que, para MÉS, representa "un paso hacia atrás en la lucha contra el colapso y la defensa del territorio".

Con todo, la ecosoberanista ha criticado que las cuentas "no piensan en Mallorca ni en su gente", sino en "satisfacer la obsesión recentralizadora de la derecha y la extrema derecha".

"No podemos avalar unas cuentas que recortan derechos, alimentan el conflicto social y convierten el Consell en una institución sometida al chantaje permanente de Vox", ha zanjado.