MÉS reclama la ampliación de la red ferroviaria en el Ponent de Mallorca

El coordinador general de MÉS per Mallorca y portavoz de la formación en el Parlament, Lluís Apesteguia, junto a la regidora de MÉS per Andratx, Ruth Mateu, y otros representantes del partido ecosoberanista - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca reclamará al Govern balear la ampliación de la red ferroviaria en el Ponent de la isla, durante el debate, el próximo martes, día 2 de diciembre, en el pleno del Parlament, de una moción que deriva de la interpelación al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, de la semana pasada, y que nace de MÉS per Andratx para que el tren llegue hasta la localidad, una medida que fue aprobada por unanimidad en el municipio.

En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha informado que reclamará al Govern la revisión del Plan Director Sectorial de Movilidad para que se incorpore el crecimiento de la red ferroviaria hacia el Ponent de la isla. Es un punto de la moción que se debatirá el próximo martes, 2 de diciembre, en el pleno del Parlament y que deriva de la interpelación al conseller Mateo de la semana pasada.

"Hay que dar respuesta a las necesidades de movilidad de los andritxols. Una respuesta para todo el año, no solo en verano, que beneficie a la gente que vive en el municipio", ha señalado el portavoz de MÉS en el Parlament, Lluís Apesteguia.

El también coordinador general de MÉS per Mallorca ha insistido en que "las necesidades actuales en materia de movilidad han cambiado mucho desde que se redactó el Plan Director Sectorial y hay que actualizarlo porque ha quedado obsoleto".

La iniciativa nace de MÉS per Andratx que ha llevado al pleno municipal una moción en este sentido para que el tren llegue hasta la localidad. Una medida que se aprobó por unanimidad y que beneficiaría a la ciudadanía del municipio que reclama este servicio, según defiende la formación ecosoberanista.

"Reivindicamos que el tren de Ponent, de Palma a Andratx, sea una realidad lo más pronto posible", ha afirmado la regidora de MÉS per Andratx, Ruth Mateu. "Creemos en el transporte público, pero el bus queda colapsado, sobre todo durante la temporada alta, y no ayuda a descongestionar el tráfico en la carretera MA-1",que conecta los dos municipios, y donde se producen atascos constantes, más habituales durante la temporada de verano, pero también durante las horas punta, según han apuntado desde MÉS.

La regidora ha considerado que la línea ferroviaria beneficiaría a los residentes del municipio, "proporcionándoles una forma más rápida, cómoda y económica de desplazarse hasta Palma por motivos laborales, educativos o sanitarios". Esto, ha subrayado, "mejoraría la calidad de vida de los residentes, puesto que evitaría que los ciudadanos tuvieran que depender completamente del uso del vehículo privado o de un sistema de autobuses que a menudo es ineficiente".

Para MÉS, crear una línea de tren no solo mejoraría la conexión entre Palma y Andratx, sino que también podría facilitar la integración con otros modos de transporte público, como los autobuses y el metro de Palma. "Esto fomentaría una red de movilidad intermodal más eficiente y cómoda para los usuarios, que podrían cambiar fácilmente de medio de transporte según sus necesidades", ha concluido Mateu.