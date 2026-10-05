MÉS reclama a Cort ayudas directas para las familias vulnerables ante la escalada del coste de vida

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol. - MÉS PER PALMA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS ha exigido al Ayuntamiento de Palma que ponga en marcha una ayuda extraordinaria destinada a familias y personas con rentas bajas y medias ante la escalada del coste de vida.

La formación ha planteado este lunes en un comunicado que se coja como referencia los bonos creados durante la pandemia del Covid y que se adapte este modelo a Palma con criterios de renta y vulnerabilidad.

El candidato ecosoberanista a la alcaldía, David Pujol, ha afirmado que llenar el depósito, pagar suministros o afrontar cualquier gasto cotidiano "cuesta cada vez más". En este sentido, ha considerado que "cuando una familia pierde poder adquisitivo, el Ayuntamiento no puede limitarse a observarlo".

MÉS ha asegurado que Cort tiene capacidad presupuestaria para impulsar esta línea de ayudas y ha recordado que el mismo gobierno municipal ha cifrado en 11 millones de euros el ahorro fiscal derivado de las rebajas de impuestos aprobadas durante esta legislatura, "especialmente a los grandes tenedores de vivienda".

Según la formación, si el gobierno municipal "no hubiera renunciado a estos ingresos, hoy dispondría de más recursos para destinar" a ayudas directas para las familias de Palma.

Según Pujol, la cantidad de "11 millones de euros son muchos recursos". Así, ha destacado que, en el contexto actual, una parte de este dinero "podría estar ayudando a personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes".

MÉS ha recordado también que el PP "presume reiteradamente" de gestionar los presupuestos "más elevados" de la historia de la ciudad, pero ha considerado que esta "fortaleza presupuestaria" se debería traducir en políticas que "impacten directamente" sobre la vida cotidiana.

Pujol ha afirmado que tener el presupuesto más alto "no es un objetivo en sí mismo" y que la cuestión es "para qué sirve este dinero y a quién llega". En esta línea, ha solicitado que se destinen recursos a familias para que "puedan llenar la nevera, pagar la luz o llegar a fin de mes con dignidad".

AYUDAS PROGRESIVAS Y COMPATIBLES

La propuesta plantea que las ayudas se concedan según criterios de renta y vulnerabilidad, que puedan acceder familias y personas que viven solas y que sean compatibles con otras prestaciones sociales.

La formación ha defendido que la convocatoria tenga un presupuesto "suficiente" para que ninguna persona que cumpla los requisitos se quede sin ayudas.

"La política presupuestaria es una cuestión de prioridades. Si Palma dispone de recursos, se han de notar en las casas. Nuestra prioridad son las personas que más necesitan el Ayuntamiento", ha señalado Pujol.

El ecosoberanista ha recordado que durante la pandemia se activaron tarjetas para la compra de alimentos, ayudas a la vivienda y prestaciones para cubrir necesidades esenciales.