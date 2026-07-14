MÉS reclama al Govern revisar la normativa de incompatibilidades para recuperar profesorado de Medicina en la UIB

MÉS reclama revisar la normativa de incompatibilidades para recuperar profesorado en Medicina de la UIB. - MÉS PER MALORCA

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca defenderá en el Parlament una proposición no de ley (PNL) para que el Govern revise la Instrucción 6/2024 del Servicio de Salud, al considerar que su aplicación ha impedido que 70 profesionales asistenciales puedan ejercer como profesores asociados en la Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, la iniciativa propone modificar la instrucción vigente para permitir compatibilizar la actividad asistencial en centros concertados sin ánimo de lucro con la docencia universitaria.

También insta al Govern a evitar que el régimen de incompatibilidades reduzca el profesorado clínico disponible y proteger específicamente la docencia clínica vinculada a la UIB. Asimismo, reclama desarrollar la normativa necesaria para garantizar las plazas MIR de los estudiantes de la Facultad de Medicina.

MÉS ha explicado que la nueva interpretación del régimen de incompatibilidades considera como actividad pública el trabajo desarrollado en determinados centros concertados sin ánimo de lucro, como Sant Joan de Déu o Cruz Roja.

Según la formación, esta interpretación impide en muchos casos autorizar una tercera actividad pública, como la docencia universitaria, a profesionales que ya desempeñan actividad asistencial.

La formación ha advertido de que esta situación resulta "especialmente grave" en un contexto marcado por la falta de profesionales sanitarios en Baleares y ha considerado que la aplicación de la instrucción dificulta que médicos con experiencia asistencial puedan impartir docencia en la Facultad de Medicina.

La diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha defendido que la calidad del sistema sanitario depende también de la formación de los futuros profesionales y ha criticado que la normativa vigente limite la participación de médicos asistenciales en la docencia universitaria.

Asimismo, ha reprochado al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y a la de Salud, Manuela García, que defiendan ampliar el acceso a los estudios de Medicina en Baleares mientras, a su juicio, ponen obstáculos a la universidad pública. "Cuando dicen que se tiene que garantizar que todo el mundo que lo quiera debe poder estudiar Medicina en Baleares, en realidad quieren decir que lo debe hacer todo el mundo que lo quiera y tenga 150.000 euros", ha afeado.