MÉS reclama impedir la concentración de Núcleo Nacional en sa Feixina por suponer un "enaltecimiento franquismo"

De izquiera a derecha, la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, el diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vida, y la regidora de MÉS per Palma Kika Coll. - EUROPA PRESS

PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha solicitado a la Delegación del Gobierno en Baleares que prohíba la concentración de Núcleo Nacional en sa Feixina al entender que será un "enaltecimiento del franquismo, el fascismo, irá contra la memoria y ridiculizará a las víctimas" del crucero Baleares.

El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios ofrecidas este viernes, antes de comunicar a la delegación la convocatoria de esta protesta en el céntrico parque de Palma.

El parlamentario ha alertado que Núcleo Nacional ha llegado a Baleares, a los que ha definido como un "núcleo de fascistas" que han protagonizado "actos vandálicos y violentos" en todo el Estado español. Así, ha recalcado que están catalogados como una organización "peligrosa, violenta y neonazi".

En ese sentido, ha señalado que el próximo 24 de mayo Núcleo Nacional ha organizado esta concentración en sa Feixina, algo que ha advertido que será un "acto de odio".

"La Administración debe evitar estos actos y se pide a la Delegación del Gobierno que no autorice la concentración y no dé los permisos para que no se cometa este atropello a la democracia, por respeto a los valores democráticos y las víctimas del buque Baleares", ha reivindicado.

El diputado ha aseverado que la tripulación de este navío fue protagonismo de una "matanza" de miles de personas durante la Desbandada. Además, ha recordado que el pasado mes de marzo sa Feixina fue declarado como un monumento contrario a la memoria histórica por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Igualmente, han planteado una serie de cuestiones al Ministerio porque, mientras permanezca allí este monumento, estos actos "se seguirán produciendo". Por eso, han preguntado qué tipo de medidas piensan tomar para que no se repita y cuáles son los plazos para retirar este monumento del espacio público.